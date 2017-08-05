Польша ответила Европейскому суду по делу Беловежской пущи 1 5.08.2017, 14:08

По мнению польского Министерства окружающей среды, все действия в Беловежской пуще имеют исключительно охранный характер.

Министерство окружающей среды Польши направило в польский МИД ответ Суду ЕС по делу проводимой в Беловежской пуще вырубке деревьев.

Пресс-секретарь ведомства окружающий среды Александр Бжузка сказал Польскому радио 24, что подробности письма являются документом, который будет прикреплен к делу о Беловежской пуще, поэтому его подробности не подлежат разглашению до окончательного решения вопроса.

Александр Бжузка повторил уверения министра окружающей среды Яна Шишко о том, что все действия в Беловежской пуще имеют исключительно охранный характер, а среда обитания в пуще на участках «Природа 2000» и виды флоры и фауны, которые там выступают, находятся под защитой.

По данным Польского пресс-агентства (РАР), в письме Министерства окружающей среды Польши Суду Европейского союза содержится информация о том, что приостановка вырубки леса в Беловежской пуще, как того требует Европейская комиссия, нанесет ущерб окружающей среде на сумму 3,2 миллиарда злотых.

Напомним, что 28 июля Суд ЕС принял предварительное решение о приостановке вырубки деревьев в Беловежской пуще.