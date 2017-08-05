Леник Тарасевич открыл вернисаж в Супрасле 5.08.2017, 14:18

Лёник Тарасевич

Фото: radio.bialystok.pl

Свет и цвет - главные мотивы новой выставки белорусского художника с Подляшья Леника Тарасевича.

Вернисаж всемирно известного художника прошел в польском Супрасле, где Леник Тарасевич учился в художественном лицее. Выставка состоит из разноцветных квадратов и прямоугольников, напоминающих рекламные вывески.

Как объясняет художник, люди видят все меньше природы и все больше городского неона.

- Люди привыкли, что когда смотрят на картины, то видят там природу. А ежедневно люди не видят природу, никто не видит, как восходит и заходит солнце. Моя задача показать новый пейзаж и адаптировать этот язык к живописи, - сказал Тарасевич «Радыё Рацыя».

Выставка Леника Тарасевича работает в Супрасльской академии. 15 сентября состоится финисаж, во время которого представят новое издание о художнике.