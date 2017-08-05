5 напитков, которые нельзя пить в жару 15 5.08.2017, 14:39

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Далеко не каждый напиток принесет пользу в жаркий день и утолит жажду.

Медики давно предупреждают, что суточная норма жидкости, выпитой человеком, не должна быть меньше чем 2-2,5 литра. Однако далеко не каждый напиток принесет пользу в жаркий день и утолит жажду.

Список напитков, которые желательно не употреблять когда очень жарко.

1. Сладкая газировка

В первую очередь в жаркую погоду необходимо отказаться от потребления сладкой газировки. Уже ни для кого не секрет, что эти напитки несут угрозу нашему организму из-за содержания красителей, ароматизаторов, эмульгаторов и прочей химии.

Также не стоит потреблять подслащенные напитки, в летний период лучше отказаться от использования сахара. Глюкоза не способствует утолению жажды, но является источником лишних калорий. Это будет как раз тот случай, когда ты будешь поправляться от воды.

2. Соки из тетрапаков

Лучше воздержаться от употребления соков из тетрапаков. Они тоже не принесут никакого облегчения — из-за содержания сахара в своем составе. Лучше отдай предпочтение ягодному морсу. По крайней мере, он принесет организму пользу.

3. Компот

Уверенны, сейчас ты начнешь еще и еще раз перечитывать заголовок, но не ищи ошибку. Компот действительно лучше не пить в жару. НО речь идет о компоте с добавлением сахара, который не позволит утолить жажду, а вот компот, приготовленный без добавления сахара, справится с заданием на «отлично».

4. Лимонад

Лимонад лучше не пить до прохладных времен по той же причине, что и компот. Если в напитке содержится много сахара, то он только увеличит чувство жажды.

5. Пиво

Холодное пиво в жару может утолять жажду и подарить ощущение долгожданной прохлады, но вместе с этими дарами, пиво дарит опьянение, дает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Готова ли ты рисковать своим здоровьем ради мнимого удовольствия?