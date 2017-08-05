Константин Боровой: Путин сейчас в состоянии паранойи 10 5.08.2017, 14:57

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Константин Боровой

Президент РФ, как Сталин, включает своих ближайших соратников в число опасных врагов.

Президент России Владимир Путин находится в состоянии паранойи. Об этом заявил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в эфире авторской программы Алеси Бацман "Бацман Live" на канале NewsOne.

По его словам, есть "проблема неадекватности" Путина.

"Он находится в так называемом паранойяльном состоянии. Когда был Петербургский форум, мы провели анализ его поведения и его заявлений. Это тяжелое, болезненное состояние, когда логика еще присутствует, но уже носит характер псевдологики. Вот пример очень простой. Когда Путин рассуждает о безопасности России, о Корее он не говорит. Он говорит про Корейский пролив, в котором появились – вдруг! – один американский авианосец, потом второй, потом на подходе третий. Но молчит об испытаниях ядерного оружия в Северной Корее, об испытаниях ракет", – сказал Боровой.

Политолог отметил, что это – типичное поведение больного в паранойяльном состоянии, когда у него возникает собственная логика.

"Она выглядит как последовательность логических шагов, но при этом, конечно же, парадоксальна. Развивающееся паранойяльное состояние в бытовых случаях приводит к тому, что больной становится агрессивным. Сумрачным, замкнутым и очень опасным для окружающих. Если возникает навязчивое состояние, бред ревности, он может убить жену или ее предполагаемого любовника. Когда похожее состояние было у Сталина, он начал очень мощные репрессии. Причем против своих соратников, ближайшего окружения", – заявил он.

По словам Борового, Путин "вследствие бреда преследования включает своих соратников в число опасных врагов".

"Именно для них в первую очередь он становится опасен. Это уже происходит на примере каких-то губернаторов, которых вдруг начинают обвинять в коррупции. Хотя структура коррупционная является связующим звеном вертикали власти. Это подтверждение лояльности, это разрешенные действия. И губернаторы, и генералы ФСБ, которые извлекали прибыль, поскольку были "крышей" для каких-то бизнесов, – их вдруг привлекают к ответственности за коррупцию", – рассказал политолог.