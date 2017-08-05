Ярослав Богунов: В белорусах режет ухо постоянное «ну» 4 5.08.2017, 15:07

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Ярослав Богунов

Фото: offside.by

История украинского легионера о травмах, судах, задержках зарплаты и других трудностях футбольной карьеры.

У Ярослава Богунова непростая карьера. В 12 лет украинец покинул родной дом и с тех пор не задерживался ни в одном городе более чем на 3 года. Легионера бросал собственный агент, обманывали клубы, пытались сломать в украинском миноре и ломали в белорусской вышке – для 23-летнего футболиста Ярослав успел пережить слишком много неприятностей, пишет «Трибуна».

- Говорят, в Луганске играют футбол все, но только не местные. Расскажи о своей футбольной карьере до переезда в Беларусь.

– У нас в семье три брата, я–самый младший. Старший, вратарь, играл за «Шахтер» из поселка Юбилейный. В какой-то момент привел нас со средним на тренировку, мне тогда было 5 лет. Сначала занимался только мини-футболом. До 12 лет бегал за «Шахтер», а потом меня забрали в луганский спортивный интернат. Довольно известная в Украине спортивная школа, кстати.

- Думал, в Луганске все мечтают в «Заре» играть.

- «Зарю» с самого детства всерьез не воспринимал. Тем более, когда я только пришел в «Шахтер», обе команды играли во второй лиге Украины. Так что с «Зарей» у нас что-то вроде вражды было, а дети к таким вещам всегда серьезно относятся. Когда «Шахтер» распался, о «Заре» даже не думал – уехал в донецкий «Олимпик» играть за свой возраст на чемпионате Украины. У вас такие чемпионаты лицензией, кажется, называются.

- За 3 года после переезда в Донецк ты успел сменить три школы. Был слишком перспективным?

– Не особо. После 2 лет в «Олимпике» у нас сменился тренер – многие ребята разбежались. Старший брат поехал в «Днепр», поговорил там с тренерами и потащил меня за собой. А через полгода позвонил тренер «Металлиста» – такой команде сложно отказать. В 11 классе за свой возраст уже не играл – меня регулярно к дублю подтягивали.

- В «Металлисте» ты тоже не задержался. В чем причина? Рассчитывал сходу пробиться в основу?

– Да попробуй там пробиться в основу. Тот «Металлист» из года в год тройку призеров замыкал. Команда была заточена под еврокубки. И Тайсон, и Хавьер, и Марко Девич. Вся передняя линия – латиноамериканцы, а жесткий лимит только лучшим из украинцев позволял играть. При этом в «Металлисте» не забивали на молодежь. Меня регулярно на тренировки с основой приглашали, в двусторонках задействовали. Но было понятно, что в этой команде мне ничего не светит. Ехать в первую лигу или другой дубль не хотелось, а команды вышки перед стартом нового сезона были уже укомплектованы. Да и уровень чемпионата тогда был очень высоким, не то что сейчас.

- В Германию на самом деле ехал, чтобы закрепиться в команде четвертого дивизиона?

– Про Германию лучше вообще не вспоминать. Это агент все. Пока собирался в Германию, все планы десять раз поменялись. Сначала ехал в одну команду на просмотр, а в поездке оказалось, что направлюясь в другую. В итоге занесло вообще в полупрофессиональную лигу. Все понравилось, условия-то хорошие были. Но в Германии требовали знание языка. А я с иностранными совсем не дружу. В итоге так ничего и не срослось. После поездки агент перестал выходить на связь со мной. А я без него ни шага сделать не могу, связан контрактом.

- Из-за этого ты спустился в украинский минор?

– Да, в пивную лигу. С Мишей Калугиным и Богданом Рудюком, кстати, в одно команде играли. «Счастье» называлась. Бегали вместе с мужиками, которые только что смену на заводе отпахали. У нас, благо, еще более-менее футбольная команда была с не закрепившимися в профессионалах ребятами. Они так форму поддерживали, чтобы периодически себя дублям украинским показывать. Иногда жил вместе с ними, но чаще приезжал просто поиграть. Один раз не доиграл. Какой-то старичок с бешеными глазами в меня с двух ног попытался вкатиться. Я к тренеру после этого подбегаю, говорю «меняй меня, я наигрался».

Фото: babruysk.by

- Получается, «Белшина» спасла тебе карьеру?

– Седнев спас мне карьеру. А вернул меня в футбол агент Андрей Иванов. Мы с ним совершенно случайно встретились в Луганске. На мосту. Друзья попросили меня побегать за них. Иду с сумкой после игры. Андрей останавливает, спрашивает, куда я пропал. Выслушал мою историю, пообещал мной заняться и попросил найти деньги на билет в Турцию. У Иванова там друг живет, тоже агент. Он собирает хороших свободных агентов по России и Украине, одевает, устраивает им сборы, товарищеские матчи и пристраивает в клубы. В основном казахские. После сборов друг Андрея предложил мне ехать в Финляндию. Далековато немного. Тем более забыть Германию я еще не успел. Андрей позвонил, сказал, что есть вариант с «Белшиной» в Беларуси. А в Бобруйске обошелся без просмотра серьезного. На двух тренировках на меня Седнев посмотрел и предложил остаться.

- Можешь сравнить «Белшину», в которую ты приехал из Украины, и «Белшину» после прихода в нее инвесторов?

– Бобруйск меня с самого начала впечатлил. Никогда не забуду свою первую игру в «Белшине» и первый выезд в Минск на матч с «Торпедо». На встречу добирались на электричке. С пересадками. В холод. Мне еще как самому молодому мячи пришлось тащить. Я такое впервые увидел. Сразу заподозрил, что куда-то не туда попал. Видимо, не зря заподозрил. Но на самом деле коллектив тогда был очень хорошим. Инвесторы пришли – команда исчезла. Я приезжаю в свой клуб готовиться к новому сезону, а от прошлогоднего состава почти никого не осталось. Из старых в команде только Боря Панкратов, Карама, Серый Рожок – такое ощущение, что я снова в Турции. Новые руководители просто понабрали новых игроков, и за счет этого собрались БАТЭ обыгрывать. Обыграли. Разрушилось все очень быстро. Так быстро, что не успел с больничной койки встать – уже не игрок «Белшины».

- Кстати, о травмах. В Беларуси ты постоянно ломаешься. Всегда таким «хрустальным» был?

– Не поверишь, но до переезда к вам ни одной травмы в жизни не было. На асфальте бегал, на паркете, на искусственном. Только к вам приехал – началось. Первая травма особенно тяжелая была. Не знаю, как так вышло. С «Днепром» тогда играли. Разворачиваюсь, а колено не развернулось. Вторые кресты намного легче перенес. Не беспокоят уже.

Фото: by.tribuna.com

- В Украине тебя нормально залечили? Не жалеешь, что не отправился лечиться в Италию или Германию, как в первый раз?

– Наоборот, жалею, что в Германию поехал в первый раз. Совсем плохо меня подлатали. Весь сезон болела нога после операции, когда, казалось бы, должен был уже давно восстановиться. Так целый год и отыграл на обезболивающих.

- Чем закончился конфликт с «Белшиной»? С тобой судились. Клуб отказывался платить. Инвесторы тоже. Федерация была на твоей стороне. Что по итогу?

– «Белшина» пыталась задурить мне голову, что у меня контракт расторгнут с ней. Показывают мне документ о расторжении контракта за десятое число, в котором моя подпись стоит. Подписать я его не мог, конечно. Третьего числа по штампам в паспорте я в Турцию улетел, 17-ого вернулся. Уголовщина. Можно было судиться. Я не хотел во всю эту грязь влезать, так что с клубом разбирался агент. Андрей пожалел их. По итогу все выплатили. Не инвесторы, само собой. «Белшина».

- С инвесторами Новиковым и Саутиным судиться не собирался?

– Когда они перестали отвечать на звонки, я с ними общался только через агента. Дал интервью – начали сами мне названивать. Не отвечал уже я.

- После всей этой истории с «Белшиной» от Беларуси не затошнило?

– Говорил агенту, что хочется попробовать себя в другой стране, пройти этот этап. Но пока, значит, вариантов нет. Нужно работать и доказывать, начать забивать сперва.

- Гордейчук рассказывал, что на тактических занятиях ты был у Седнева любимцем.

– Сергеевич – футбольный во всех планах человек. И шутит хорошо, и подтравить может, когда надо. На разборах, бывало, когда хорошо отыграешь, но не забьешь, Сергеевич ко мне поворачивался и начинал: «Где твой КПД? Смотри, на трибуны двое пришли с бутылками. На грудь приняли в первом тайме, кричат Ярик-Ярик. А Ярик поплыл. Ярика не найдешь на поле» Подтравливал меня чаще остальных. Но скорее от большого желания максимум из меня выжать. Хорошо, когда тренер постоянно не доволен и только требует. Плохо, когда молчит. Тогда новую команду нужно искать.

Фото: официальный сайт ФК «Днепр»

- Седнев и в «Днепре» твою карьеру реанимировал.

– Да. Не знаю, как бы справился без него. У человека высшая лига на носу, своих дел полно, но на просьбу о помощи все равно откликнулся. Держал при команде, всегда время на меня находил на тренировках. Благодаря Сергеичу хоть какую форму удалось набрать перед стартом сезона. Тут я у него в долгу.

- Давай пару слов о Новополоцке. Еще до старта чемпионата «Нафтан» не выглядел состоятельным клубом. Знал, на что идешь?

– Когда я приехал в Новополоцк, понятия не имел, что команда начнет сезон в минусах. Пока был в Киеве, много общался по телефону с Сидоренковым и Подлипским, из ребят созванивался с Мишей Горбачевым. Заверяли, что все будет отлично. Приехал на сборы. Начиналось все действительно неплохо. Но потом было как-то совсем нехорошо пять месяцев.

- 4 гола за 15 игр первого круга. Ребята бросили играть?

– Говорить про нефарт глупо, но порой с реализацией моментов доходило до смешного. Много матчей было, где должны были забивать один-два, даже три, но в итоге проигрывали. После каждой игры думаешь, может, ты сам что-то не понимаешь в футболе. Ни пробить не можешь, ни отдать. Куда ты попал, какой ты футболист. В «Крумкачах» вроде игра пошла. Что-то еще умею, оказывается.

Фото: официальный сайт ФК «Нафтан»

- Когда ты окончательно понял, что из Новополоцка надо бежать?

– На собраниях. Первое собрание. «Подождите неделю – деньги будут». Проходит месяц. Собрание. «Вот сейчас точно деньги будут – еще потерпите недельку». Ждем месяц. Собрание. «Еще неделю подождите. Нефть пошла. Видите, я письма каждый день пишу. С уважением, Подлипский. Никто не дает нам денег. Но вот сейчас придет транш – и со всеми рассчитаемся». К концу перестал слушать, что нам говорят. Благо, у кого-то из ребят заначки были. Я на бобруйские деньги жил, и то семье пришлось уехать в Украину. А ребятам и на поесть не хватало, брал на выходные к себе кормить. Столовая-то только по будням работает. Не унывал только Леха Козлов. Мы его местным дурачком называли. У человека всегда отличное настроение. Шутит, радуется жизни. Пока я в туалет иду, прячет мой телефон. Возвращаюсь. Вижу, что мобильника нет и Козлов лежит с каменным лицом. Уверен, что телефон у него, но понимаю, что искать трубку придется долго. Леха не расколется. В итоге нахожу где-нибудь на бильярде или в прачечной. А Козлов стоит рядом и ржет, доволен собой. На тренировку идешь, а твои бутсы между собой связаны. И рядом Козлов хихикает. Вроде, мелочь, а смотришь на этого человека, и самому смешно.

- Как тебя встретили в «Крумкачах»?

– Отлично. Снова прихожу в команду и никого не знаю. Прошлый год я нигде не пересекался с «Крумкачами». К тому же Батя и Миша Калугин, с кем общался больше всего, разбежались. Атмосфера футбольная. Не то что в Новополоцке в последние месяцы. Там я перестал чувствовать себя футболистом. У большинства игроков «Нафтана» на лицах обреченные «надо прийти потренироваться». Такого в Минске, несмотря на проблемы с деньгами, нет. Главное, что с тренером общий язык нашел. Если Седнев очень любил поговорить, по поводу и без, то Кучук – его полная противоположность. Он может, конечно, с тобой перед тренировкой словом перекинуться, но в основном все общение завязано на работе. Так даже лучше, ни на что не отвлекаешься. В «Крумкачах» впервые в своей жизни стал ярко выраженного нападающего играть. В основном на флангах бегал ранее. Но Алексей Леонидович мне доверяет. Для меня это самое важное. Я уже забыл времена, когда на меня по-настоящему рассчитывали. Надеюсь, так будет и дальше. Уже надоело на вторых ролях находиться.

- «Белшина» с невнятным руководством, бедствующий «Нафтан», распродающие состав «Крумкачы». Принципиально рассматриваешь только проблемные команды?

– Агент сказал, что во мне был лично заинтересован президент «Крумкачоу», поэтому я посчитал этот вариант наилучшим для себя. Понятно, что в Минск не ради денег приехал. Пока о них нужно забыть. Моя цель – много играть, набирать форму и в дальнейшем попытаться попасть в сильный клуб.

- Ты эффектно отпраздновал забитый «Нафтану» гол на последних минутах кубковой игры. Что хотел сказать своим жестом?

– Да ничего глобального. Привет передал тем, с кем «посчастливилось» познакомиться в Новополоцке. Не об игроках речь, конечно. Пусть те люди сами думают, что я хотел им сказать.

- При всех проблемах нашего чемпионата ты остаешься в Беларуси.

– Были варианты уехать в Украину, но сейчас там все очень печально. Уровень футбола сильно упал. К тому же почти у всех команд большие проблемы с деньгами, если не брать «Шахтер», «Динамо», «Зарю» и «Карпаты».

- Ты успел хорошо узнать нашу страну. Что бросается тебе в глаза?

– Не могу привыкнуть к вашей бюрократии. Чтобы чего-то добиться от клуба, тебе нужно достать одну бумажку, потом этц бумажку должны подписать еще несколько человек. Если возник какой-то вопрос в субботу, то извини, приходи в понедельник. У нас все намного быстрее решается. В белорусах режет ухо постоянное «ну». И понимай его как хочешь. То ли согласен с тобой человек, то ли нет. Может он тебя вообще не слушает. А так очень нравится ваша страна. Минск – красивый город, особенно после тех мест, где я жил раньше. Дочку давно не видел, так что сейчас все время свободное проводим с ней. В Минске есть на что посмотреть. Иногда устраиваем семьей пикники в Зеленом лугу.

- Если получится зажечь в «Крумкачах» и тобой заинтересуется какой-нибудь из стабильных белорусских клубов, останешься в Беларуси надолго?

– Остался бы, конечно, если поступит нормальное предложение. Жене у вас нравится, мне тоже. Так что думаю получить здесь вид на жительство. Может даже перееду в Беларусь окончательно. Путешествовать уже надоело, но, если позовут играть в другой чемпионат, поедем. Придется. Уже не молодой, но пока не старый, чтобы отказываться. Главное, кресты не рвать.