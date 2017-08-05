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В Мстиславе проходит «Рыцарский фэст»

  • 5.08.2017, 15:32
  • 6,512
Фото: belta.by

Праздник средневековой культуры "Рыцарский фэст" проходит 4-6 августа в городе Мстиславле Могилевской области.

Сюда съехались тысячи зрителей со всех концов Беларуси, России и других стран, чтобы окунуться в атмосферу старины, познакомиться с историей районного центра и окрестных земель.

Организаторам удалось на несколько дней превратить современный город в средневековый, где на улицах появляются дамы, рыцари, лучники и конники, передает БелТА.

На фестиваль приехали музыкальные, танцевальные и театральные группы, народные умельцы. В этом, десятом форуме принимают участие около 300 воинов из 39 рыцарских клубов и клубов исторической реконструкции разных городов Беларуси и России.


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