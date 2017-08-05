Белорусов ждут резкие колебания курсов валют 4 5.08.2017, 16:25

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Фото: tut.by

Прогноз курса белорусского рубля на ближайшую неделю.

Ожидаем роста средневзвешенного курса доллара на БВФБ на 0,5-1% на фоне небольшого укрепления евро и российского рубля. Уже в понедельник, 7 августа, курс доллара может подняться примерно на 0,5%. Возможны резкие колебания курсов, пишет экономист Владимир Тарасов на сайте belrynok.by.

На уходящей неделе изменение средневзвешенного курса доллара по отношению к белорусскому рублю на БВФБ попало в ожидаемый диапазон, увеличившись на 0,5% — до 1,9495 BYN/USD.

Однако ожидаемой стабилизации курса евро на рынке форекс не произошло, и средневзвешенный курс европейской валюты на БВФБ за неделю поднялся на 2% — до 2,3157 BYN/EUR 4 августа. Это было вызвано, в основном, политическими причинами, предсказать которые было невозможно: был уволен директор по коммуникации президента США Энтони Скарамуцци, Россия приняла решение сократить количество работников в американском посольстве в РФ, а специальный прокурор США Роберт Мюллер созвал большое жюри присяжных по делу по предполагаемому вмешательству России в американские выборы.

В связи с этими же причинами курс российского рубля на уходящей неделе не стабилизировался, как ожидалось, а продолжил снижение. Средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ за неделю упал еще на 0,9% — до 3,2331 BYN/100RUB.

Но изменение стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля оказалось в пределах ожидаемого: она перестала дешеветь и подорожала на 0,2%.

Источник: belrynok.by

Источник: belrynok.by

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Это указывает на превышение спроса на валюту над ее предложением на биржевых торгах. Объем торгов иностранными валютами на БВФБ на уходящей неделе снизился и составил 337,7 млн. BYN против 402,1 млн. BYN за последнюю неделю июля.

На предстоящей неделе такая ситуация, по-видимому, сохранится, причем возможен даже рост спроса на валюту в связи с проведением уборочных работ. 2 августа Лукашенко провел селекторное совещание, на котором поручил Нацбанку «решить все финансовые вопросы», возникающие при проведении сельскохозяйственных работ. Кроме того, он поручил создать запасы плодоовощной продукции.

Правда, избыток рублевой ликвидности в белорусской банковской системе сокращается. На состоявшемся 2 августа аукционе по размещению краткосрочных облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, спрос на облигации снизился до 592,31 млн. BYN с 963,5 млн. BYN на предыдущем аукционе, но фактический объем размещения вырос до 537,68 млн. BYN с 500 млн. BYN. При этом средневзвешенная ставка выросла до 8,7643% годовых с 8,6910% годовых. Доходность продолжает расти, то есть Нацбанк стремится отвлечь ресурсы с рынка.

В связи с уборочной компанией, экономист ожидает на предстоящей неделе небольшого роста темпов увеличения стоимости валютной корзины: примерно до 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Политические события в США складываются против доллара, и конца этому не видно. В связи с этим эксперты изменяют свои прогнозы в пользу евро.

В частности, руководитель исследований рынков в Danske Bank Арне Расмуссен заявил, что в перспективе 1-2 недель курс евро на рынке форекс поднимется до уровня 1,2 USD/EUR, но затем на короткое время может опуститься до 1,17 USD/EUR. В то же время, он отметил, что Европейский Центробанк не заинтересован в укреплении евро, и может решиться на вербальные интервенции против этого процесса, или даже на самом деле решит снизить ожидания ужесточения его денежной политики, ростом которых и объясняется подъем курса евро.

В SEB FX Strategy Research указали на четыре признака того, что роста курса евро выше 1,2 USD/EUR в ближайшей перспективе не будет, и этот курс находится возле своего пика.

Курс чрезмерно отклонился от краткосрочной справедливой оценки в 1,1470 USD/EUR (на 1 августа).

Рост курса евро не отразился в относительной разнице в доходности двухлетних облигаций между США и еврозоной.

Спекулянты против доллара уже продали свои долларовые запасы.

ЕЦБ вряд ли останется толерантным к происходящим событиям, если курс евро достигнет уровня 1,2 USD/EUR.

Вышедшие в пятницу, 4 августа, данные о состоянии рынка труда США немного поддержали доллар. Уровень безработицы в стране составил 4,3%, что совпало с ожиданиями, и оказался ниже, чем в июне, когда он равнялся 4,4%. В то же время, занятость в несельскохозяйственном секторе США вышла лучше прогноза и достигла 209 тыс., снизившись по сравнению с данными за июнь, равными 231 тыс. Среднечасовая заработная плата выросла в июле в месячном выражении на 0,3%, что совпало с прогнозом, а в годовом выражении – на 2,5%, что превысило прогноз, равный 2,4%.

После выхода этих данных курс евро против доллара на рынке форекс снизился с уровня 1,187 USD/EUR до 1,175 USD/EUR. Однако эксперты, впечатленные ралли курса евро в предыдущие недели, не думают, что это событие сможет преодолеть тенденцию к укреплению евро. Так, Крис Гаффни, президент EverBank World Markets считает, что произошедший рост заработной платы недостаточен для того, чтобы заставить ФРС действовать.

Тем не менее, коррекция курса евро выглядит впечатляющей, она практически свела на нет укрепление евро за всю прошедшую неделю. Поэтому можно ожидать, что ралли евро все-таки притормозится, и на предстоящей неделе будет наблюдаться снижение курса евро против доллара на рынке форекс на величину 0-0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Коррекция возможна и для российского рубля, который на уходящей неделе оказался под таким сильным давлением со стороны политики, что даже почти не отреагировал на рост цен на нефть. Только в конце недели рубль постепенно восстанавливал позиции.

Впечатление от санкций на текущей неделе будет проходить, так как вред, который они нанесут экономике России, пока еще не ясен. Но негативный эффект ухудшения отношений между странами все же имеет место. Так, аналитики Morgan Stanley считают, что курс рубля еще не отражает роста политической напряженности, и надо подождать ослабления рубля, перед тем, как возобновлять его покупки.

Многое зависит от позиций европейских партнеров РФ. Кроме того, если возобновиться рост цен на нефть, это тоже поддержит рубль. 7-8 августа в Абу-Даби состоится заседание технического комитета стран ОПЕК, на котором может быть озвучена новая информация, способная повлиять на цены на нефтяном рынке.

Правда, остается фактор неопределенности, связанный с дивидендными выплатами российских компаний и конвертацией рублей в валюту. По мнению Максима Коровина из ВТБ Капитал спрос, вызванный дивидендными выплатами, на текущей неделе снизится. Но точно дивидендных потоков никто не знает.

В таких условиях можно прогнозировать с высокой вероятностью только резкие колебания курса российского рубля. Что касается в среднем изменения за неделю, то эксперт ожидает небольшого снижения курса рубля против доллара (на 0-0,5%) – как никак август традиционно плохой месяц для российской валюты.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Судя по сделанным прогнозам, на следующей неделе можно ждать роста средневзвешенного курса доллара на БВФБ на 0,5-1%, в то время как курсы евро и российского рубля могут остаться без изменения или немного (на считанные доли процента) подрасти или снизится.

Прогноз на понедельник, 7 августа

На торгах Московской биржи во второй половине пятницы, 4 августа, курс доллара снизился примерно на 0,2% и составил 60,215 RUB/USD.

Что касается курса евро, то во второй половине торгового дня на рынке форекс он опустился на 0,8% — до 1,1772 USD/EUR.

Исходя из этих данных, можно ожидать, что в понедельник курс доллара на БВФБ поднимется на величину до 0,5% на фоне такого же снижения курса евро.