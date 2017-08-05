Куда поехать загорать и купаться в часе езды от Минска 8 5.08.2017, 16:13

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6 непопсовых водоемов в пределах 100 километров от кольцевой.

С установлением теплой погоды остро встает вопрос — где искупаться? И чтобы вода чистая, пляж песчаный и ехать максимум час. О ближайших к кольцевой водоемах никому рассказывать не нужно: кто не знает Минское море, Вячу, Птичь, Криницу. Tut.by вспомнил еще несколько водоемов в пределах 100 километров от кольцевой.

Дубровское

Расстояние от Минска: 25 км.

Площадь 3,45 км².

Максимальная глубина 14 м.

Если не на машине: Добраться можно на автобусах и маршрутных такси, которые идут до д. Прилепы.

На Дубровском есть большой платный пляж. В распоряжении отдыхающих здесь беседки, мангалы, скамейки, биотуалеты, деревянные раздевалки. Напрокат можно взять шезлонги, зонтики, гамаки, катамараны и лодки, есть возможность покататься на катере или гидроцикле, водных лыжах и «таблетке». У пляжа длинный неглубокий заход в воду, что отлично подходит для семей с маленькими детьми. Однако место открытое, а стационарных зонтиков немного. Да и съестным лучше запастись заранее — здесь всего пара палаток, торгующих нехитрым набором из сладостей, выпечки и газировки.

Вход на пляж — 2 рубля с человека.

В распоряжении же любителей отдыха наедине с природой — все остальное побережье. Правда, уже безо всякого благоустройства и без песчаных пляжей. Но в жаркие дни людей много на всех пригодных для купания участках берега.

Рыбалка на Дубровском водохранилище — «условно» платная — 5 рублей за световой день. Но оплата нужна для ловли на арендованной территории — а это практически половина площади водохранилища — и на специальных мостиках, в других местах побережья можно рыбачить бесплатно. Кстати, рыболовное снаряжение всегда можно взять напрокат на месте.

Петровичское (Волма)

Расстояние от Минска: 35 км.

Площадь 4,8 км².

Максимальная глубина 8,2 м.

Если не на машине: автобусы и маршрутки от ст. м. Могилевская до пос. Сокол.

Петровичское водохранилище — отличное решение для всех, кто за природу, но против долгой дороги: водоем размещается рядом с поселком Сокол. Берега не могут похвастаться пышной растительностью, но зато вход в воду пологий — кое-где песчаный, а кое-где торфяной, и из-за относительно небольшой глубины вода хорошо прогревается. В общем, любителям не только позагорать, но еще и вдоволь накупаться — сюда.

Несмотря на близость к столице, инфраструктура отсутствует в принципе. Так что или все свое несем с собой, или спешно учимся ловить рыбу. Благо, что Петровичское водохранилище — буквально «рыбное место». Кроме привычных щук и карасей здесь водятся судаки, лини. Не зря же здесь периодически проходят соревнования по спортивной рыбной ловле. Среди рыбаков есть даже шутка — тот, кто ушел с Петровичей с пустыми руками, должен быть награжден медалью как чемпион невезения. Рыбалка на этом водохранилище бесплатная.

Если ночевать в палатке все же не ваш стиль — всегда можно найти жилье в стоящей практически на берегу деревне Петровичи.

Лошанское водохранилище

Расстояние от Минска: 62 км.

Площадь: 3,45 км².

Максимальная глубина: 4,5 м.

Если не на машине: маршрутки с площади перед Центральным ж/д вокзалом

Территория вокруг водохранилища — затопленные торфяные ямы и пруды в окружении соснового бора. Летом водоем частично зарастает. Дно в основном песчаное, плоское и выровненное, но на отдельных участках есть углубления.

Водохранилище взято в аренду и зарыблено. Так что рыбалка будет успешной, но за нее придется заплатить. А вот загорать и купаться здесь можно абсолютно бесплатно. Массово купаются в основном возле дамбы в районе д. Сеножатки, но особого благоустройства там нет. Зато на Лошанском водохранилище несколько лет назад открыли туристический комплекс «Шишки». И вот он может похвастаться и песчаным пляжем, и спортивными площадками, и баней, и комфортабельными домиками и даже рестораном со старобелорусской кухней. Правда, стоимость стандартного номера — 190 руб./сутки

Найти дома внаем можно и в близлежащих деревнях Лоше, Боровые, Сеножатки.

Плещеницкое водохранилище

Расстояние от Минска: 70 км.

Площадь: 2,04 км².

Максимальная глубина: 6,3 м.

Если не на машине: автобусы и маршрутки до г. п. Плещеницы.

Западный берег высокий, заросший сосновым лесом, а у самой кромки воды еще и ольшаником. Северо-восточный — заболоченный и лишен древесной растительности. Дно выстлано илом, на мелководье — песком. Максимальные глубины преобладают вблизи плотины и составляют 6,3 метра. Основная же глубина 2−2,5 метра.

Это один из самых «густонаселенных» водоемов из нашего списка — на побережье располагается и охотничья-рыболовная база, принадлежащая ОО «БООР», и база отдыха «Плещеницы», и база пикник-отеля «Экспедиция». В общем, любителям комфортного отдыха есть из чего выбирать, да и развлечений будет предостаточно — от рыбалки и спортивных площадок до квадроциклов. При желании даже на вертолете можно полетать.

Вилейское водохранилище

Фото: gorodov.by

Расстояние от Минска: 90 км.

Площадь: 64,6 км².

Максимальная глубина: 13 м.

Если не на машине: по железной дороге в Вилейку можно уехать либо поездом Минск — Полоцк, либо электричкой до Молодечно с пересадкой на дизель. С Центрального автовокзала до Вилейки ходят маршрутки. Из Вилейки до водохранилища можно доехать на автобусе или на такси.

Водохранилище не зря называют Вилейским морем — это самый крупный искусственный водоем Беларуси. Так что береговая линия длинная, и место на ней можно найти на любой вкус: здесь вам и широкие песчаные пляжи, и большие поляны для игры в волейбол, и заросшие сосновым бором берега.

Самый крупный пляж со стороны Вилейки обустроен хорошо, есть беседки, раздевалки, туалеты, мусорные контейнеры, место для бесплатной парковки. Конечно, из-за легкодоступности здесь достаточно многолюдно. Но стоит продвинуться дальше по берегу — и всегда можно найти уголок потише.

Для тех же, кто нуждается хотя бы в минимальном комфорте, есть несколько крупных кемпингов — «Варадеро», «Желтый берег», «Рыбчино», «Клевое место». И уж на их территориях, кроме стоянок для палаток и машин, можно найти беседки с мангалами, спортивные, детские площадки и даже бани и отапливаемые домики для ночевки. Но о еде и самом необходимом в любом случае стоит позаботится заранее — торговли на водохранилище практически нет. Услуги кемпинга в среднем обходятся в 7 рублей в сутки.

Вилейское весьма уважаемо среди рыбаков. Здесь хорошо ловятся щука, окунь, лещ, карась, ерш и плотва, ежегодно проводятся сезонные соревнования. Кстати, на воду можно выходить только на лодке с электромотором или на веслах. За использование лодки на бензине — штраф.

Сябрыньские озера

Расстояние от Минска: 94 км.

Площадь: 1,5 км².

Максимальная глубина: 4 метра.

Если не на машине: автостопом до 87 км Гродненской трассы, дальше еще 7 км по заказнику.

Два небольших и очень живописных озера прямо посреди Налибокской пущи. Несмотря на окружающую первозданную природу, берега очень освоены. Здесь установлено 14 беседок с мангалами разной вместимости от 10 до 200 человек. Оба озера зарыблены, так что, взяв в аренду беседку, право на успешную рыбалку получаете бесплатно. Стоимость самой маленькой — 60 рублей за день. Еще здесь можно покататься на байдарках или катамаранах. А вот купаться запрещено. Впрочем, устроиться на своих покрывалах прямо на берегу можно абсолютно бесплатно. В любом случае, если соберетесь ехать, лучше предварительно созвониться и уточнить, не сняты ли беседки для корпоратива — тогда въезд на озера перекрывается.