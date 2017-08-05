Военные взяли в осаду здание генпрокуратуры Венесуэлы 13 5.08.2017, 16:44

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ФОто: twitter.com

Генеральная прокуратура Венесуэлы требует отменить начало работы «учредительного собрания».

Военные заблокировали вход в генпрокуратуру Венесуэлы, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генпрокурора страны Луиса Ортега.

"Отвергаю осаду у генпрокуратуры. Я осуждаю этот акт произвола", — написала она. Ортега также прикрепила к записи фотографии, на которых изображены более 30 военных у входа в здание.

Напомним, Ранее генеральная прокуратура Венесуэлы потребовала отменить начало работы «национального учредительного собрания. Также сообщалось, что ведомство открыло расследование по факту возможных подтасовок в ходе выборов в собрание.

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 августа 2017 г.

Созыв собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления, был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.