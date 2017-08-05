Названы несколько простых способов, как быстро охладиться в жару 2 5.08.2017, 16:50

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Жара летом – то, что мешает собраться и сосредоточиться на работе.

Однако существует много способов облегчить свое состояние в жару и даже охладиться. Итак, edinstvennaya.ua рассмотрела некоторые простые способы охладиться в жару.

1. Что-то холодное

Съесть или выпить что-то прохладное – самый простой способ справиться с жарой на некоторое время. Но важно помнить, что слишком резкий перепад температур опасен и может вызвать ангину. Поэтому ледяные напитки точно не стоит пить в жару. Можно съесть не очень холодное мороженое, выпить прохладный кефир, йогурт или просто негазированную воду.

2. Горячий чай

Горячий чай, лучше зеленый, с лимоном и ложкой меда – хороший метод охладиться. После горячего чая окружающая температура благодаря контрасту покажется немного ниже. Плюс – потоотделение помогает организму охладиться.

3. Йога

Определенные упражнения йоги помогут охладиться. Как правило, это восстанавливающие позы и вытяжение вперед, а также расслабляющие позы. Эти асаны улучшат твое настроение, насытят организм кислородом.

4. Надеть что-то влажное

Неплохой способ справиться с жарой – использовать влажную одежду.

5. Термальная вода

Еще способ охладиться – пользоваться термальной водой, которую можно купить в аптеке в удобном аэрозоле.

6. Намочить волосы

Если прическа позволяет, можно намочить волосы. Пока они сохнуть, будет прохладно.

7. Охладить ступни

Если удастся охладить ступни, то и в целом для организма жара станет более выносимой. Можно элементарно снять обувь и походить-посидеть босиком. Можно насыпать в носки немного крупы, например, риса, положить в холодильник на некоторое время. А затем достать и поставить на холодные мешочки ступни. Получается очень эффективно.