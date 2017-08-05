Минюст Украины: Дипломаты РФ от распада СССР работали над нападением на другие страны 2 5.08.2017, 17:17

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Россия нарушила четыре конвенции во время агрессии в отношении Украины.

Проведенный в рамках исков Украины к России анализ Министерства иностранных дел (МИД) и Министерства юстиции показал, что в РФ давно готовились к агрессии. Об этом в интервью "Обозревателю" сказал министр юстиции Павел Петренко.

"Мы с МИД в 2014 году провели огромную работу. По моему глубокому убеждению, российские спецслужбы и российская дипломатия с момента распада Советского Союза работали с четкой целью – создать возможности для нападения на другие страны", – заявил он.

Министр отметил, что во всех международных договорах, кроме четырех, к которым присоединилась РФ, присутствовало положение, которое позволяло Москве уклоняться от международной юрисдикции.

"Например, Конвенция о запрете распространения оружия массового поражения. Россия вставила оговорку: в случае споров между сторонами этой конвенции о ее выполнении РФ оставляет за собой право отказаться от юрисдикции арбитража. Это означает, что Москва может нарушить эту конвенцию сколько угодно раз, но без ее согласия Международный суд не может это дело рассматривать", – сказал Петренко.

По его мнению, российские дипломатия и спецслужбы готовились к агрессивным действиям не только на территории Европы.

Петренко назвал четыре конвенции, которые нарушила РФ во время агрессии в отношении Украины.

"Это Конвенция о защите прав человека, Конвенция о запрете расовой дискриминации, Конвенция о запрете финансирования терроризма и Конвенция по морскому праву, потому что Россия использует украинские природные ресурсы в наших территориальных водах", – отметил он.

Напомним, с 6-го по 9 марта в Гааге прошли предварительные слушания по иску Украины против России, в котором указывается на нарушение Москвой положений Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Киев требовал осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, включая сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размер которых в иске не указан. Кроме этого, суду предлагается привлечь к ответственности официальных лиц, виновных, по мнению истцов, в поддержке терроризма. Второй блок претензий касался нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационной власти Крыма.

Украина просила Международный суд ООН на время рассмотрения дела, в качестве меры обеспечения иска, запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют ситуацию.

19 апреля Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

Следующее заседание по делу "Украина против России" назначено на 12 июня 2018 года.