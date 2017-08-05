«Мы не едим фастфуд и не кормим им детей!» 2 5.08.2017, 17:34

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Фото: onliner.by

В Минске устроили первый фестиваль «медленной еды».

Сегодня в Минске проходит первый и единственный фестиваль здоровой, полезной и «медленной» еды Slow Food Fest. В противовес привычному фастфуду здесь исповедуют гедонизм, неспешность и наслаждение. Никаких бургеров! Только крафтовый хлеб, фермерские сыры и овощи, белорусская бабка. Доросли ли минчане до такой кухни? Подробности — в фоторепортаже оnliner.by.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Руслан уже третий год готовит и продает пироги из сезонных ягод. Хочешь — с пшеничной мукой, хочешь — безглютеновые. Свое дело он назвал просто — «Папа пек». Кусок пирога с малиной и имбирем или голубикой стоит 4 рубля, с лисичками — 4,5, а со шпинатом — 5.

— Да, я папа, и я пеку, — смеется Руслан. — Пока что это все можно назвать лишь словом «хобби». Езжу по стране, закупаю домашние продукты у фермеров: из Слуцкого района, Клецкого, Столбцовского. Очень хочется, чтобы хобби переросло во что-то более серьезное. Печет у нас только папа, а мама сейчас в декрете. Кто готовит лучше, мужчина или женщина? Да разве это зависит от пола! Есть, например, гениальные художницы, а есть гениальные художники.

Фото: onliner.by

Елена и Ирина уже семь лет выпекают хлеб под брендом «Свойскі хлеб» — 6 рублей за килограмм. «Сегодня уже ни одной булки не осталось, — разводят руками женщины. — Разобрали и ржаной хлеб, и заварной, на белом и на черном солоде, с белыми семечками, вишней, кориандром, зирой…»

Фото: onliner.by

«Мы сегодня здесь всей семьей: я, муж, дети. Сын вообще не ест овсянку, а тут продаются котлеты из овса. И ребенок съел, представляете! На вкус очень похоже на настоящие котлеты, я даже у продавцов переспрашивала: вы точно туда мясо не добавляли?» — смеется Марина, посетительница феста.

И действительно, веганские свекольные и овсяные котлеты продавались в палатке «Сланечнiк» всего за 50 копеек — без грамма мяса, заверили повара.

Фото: onliner.by

— Никаких целей, кроме образовательных, у нас нет. Мы не едим фастфуд, не кормим им своих детей. Все, кто сегодня собрался, — это наши друзья, тусовка гастроэнтузиастов. Здесь стоят те, кого не встретишь на обычных фестивалях еды. И действительно, «слоуфуд» не вписывается во все предлагаемые нам мероприятия. Потому что мне с запеченной бараньей ногой (3 рубля за 100 грамм. — Прим.) очень сложно конкурировать с шаурмой и фалафелем, ведь людям хочется побыстрее, чтобы готовили прямо при них: бах-тарабах— и появилась еда. Здесь же все по-другому. Например, я стала готовиться еще в начале лета. Сделала наливки, которые квасятся несколько месяцев. И остальные участники готовились заранее. Это и есть «слоу» — медленная подготовка. Конечно, некоторые смеются, говорят, что «слоуфуд» — это когда курица съела зернышко, и все ждут, когда она покакает, а потом что-то вырастет, и из этого будет приготовлена еда. Ну и пусть смеются. У нас все равно получается быть в системе, вот же уличный фестиваль устроили, — говорит организатор Slow Food Fest, автор проекта «Маміна ежа» Ксения Вятская.

Фото: onliner.by

— Что еще важно понимать про «слоуфуд»? Это готовка из экологичных местных сезонных продуктов, что у нас практически нигде в общепите не соблюдается. Потому что сезон в Беларуси достаточно короткий — с июня по октябрь, а потом сезона нет ни на что, кроме как на колбасу (улыбается. — Прим.). Мы ухватываем это время. Например, для фермерской лавки мне специально привезли ультрачистую картошку из Брестской области, которую не обрабатывают вообще ничем. Свеклу, сельдерей, зелень собирали по друзьям. У нас же аграрная страна, все это можно найти, а потому обидно, что в сезон белорус покупает огурцы в супермаркете, когда в деревне просто не знают, куда их деть! — с чувством замечает Ксения. — Мы все делаем за свой счет. Я вчера поменяла последние $50 из своей заначки. Даже вход на фестиваль бесплатный. Мы не можем найти спонсора. Потому что те компании, которые согласились нам помочь, не вписываются в нашу систему. Например, производитель сладкой газировки — это не наш формат.

Фото: onliner.by

— Сейчас я бегала и просила участников, чтобы не давали посетителям пластиковые трубочки для кофе или соков, ведь трубочки — самая неперерабатываемая вещь. Да, меня не все понимают, но я хожу, как ужасный строгий человек, и запрещаю (улыбается. — Прим.). Видите, мы кормим всех сегодня из многоразовой посуды, ходим и моем ее. Все как нам нравится.

Фестиваль продлится сегодня до шести часов вечера. Среди прочего гостям предстоит драть бабку (ничего криминального, просто блюдо из картофеля), есть бабку (8 рублей за порцию с грибами или грудинкой), пробовать свежие ягоды из «Фольварка королевской голубики» (10 рублей за кило), десерты без сахара от спортивных ребят из Fitness Cake (3 рубля за чизкейк) и запивать чайком от медитативного «Чайного состояния». Мероприятие проходит по адресу Чапаева, 3. Вход бесплатный.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by