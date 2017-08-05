Датские СМИ: Гюльнара Каримова была самой могущественной женщиной в Средней Азии 7 5.08.2017, 17:44

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Гульнара Каримова

Сейчас дочь бывшего узбекского диктатора находится под арестом на родине.

Она получила образование в Гарварде, выступала на Всемирном экономическом форуме и других встречах мировой элиты, общалась с такими звездами, как Стинг и Жерар Депардье, сама успешно сочиняла поп-музыку, имела собственный бренд одежды, к тому же ее даже называли в числе возможных лидеров Узбекистана, самой населенной страны Средней Азии, пишет Поуль Ларсен (Poul Funder Larsen) для Jyllands-Posten (перевод — inosmi.ru).

Но сегодня с именем Гюльнары Каримовой связывают нечто совсем иное.

Потому что сейчас Каримову — чей отец, Ислам Каримов, бывший диктатором Узбекистана три десятка лет, в прошлом году умер — обвиняют на родине в целом ряде серьезных преступлений. Мошенничество, махинации с валютой, контрабанда, подделка документов и отмывание нелегальных денежных средств.

45-летняя Каримова, известная также как «узбекская принцесса», исчезла из поля зрения общественности в 2014 году, с тех пор ходили слухи, что она или находится под домашним арестом, или же отравлена и тайно похоронена, что, якобы, являлось звеном в интригах, связанных с возможным преемником отца.

Но на прошлой неделе прокуратура столицы Узбекистана Ташкента неожиданно сообщила о том, что Каримова с 2015 года находится в тюрьме как участница преступной группы, которая, якобы, контролировала активы на сумму около 10 миллиардов крон в 12 странах.

В заявлении говорилось, что она тайно была приговорена к пяти годам лишения свободы, но что против нее выдвинуты и другие обвинения.

Ранее были проведены масштабные расследования трансакций Каримовой, в которые, в частности, были вовлечены респектабельные шведские и швейцарские фирмы и банки, но то, что Каримова находится в тюрьме на родине, официальные узбекские источники сообщили впервые.

«То, что у нее огромные средства и собственность за границей, — дело известное. Поэтому первой задачей новой власти в Узбекистане было попытаться вернуть эти деньги в страну», — такова оценка российского политолога Аркадия Дубнова, высказанная им в беседе с телеканалом «Дождь».

Старший сын Гюльнары Каримовой, Ислам, выразил в программе российского телевидения протест (против содержания матери под стражей) и назвал процесс над матерью политическим: «Она даже не узнала, в чем ее обвиняют», — сказал он.

Железная диктатура

Новый правитель Узбекистана, находящегося в самом низу глобального рейтинга, касающегося уважения прав человека — 60-летний Шавкат Мирзоев.

Он дал понять, что будет стремиться к смягчению в целом ряде областей, где прежний диктатор держал все под строжайшим контролем: «После того, как он в сентябре пришел к власти, он дал много обещаний в разных областях, начиная от прав человека до улучшения делового климата, в попытке демонтировать наследие Ислама Каримова и открыть многонаселенное среднеазиатское государство окружающему миру», — говорит Бен Арис (Ben Aris), главный редактор аналитической службы BNE.

Но Шавкат Мирзоев не может снять с себя ответственность за то, что тоже участвовал в создании коррумпированной и репрессивной системы в Узбекистане, которой служил всю свою жизнь.

«Гюльнара, все всякого сомнения, виновата и должна предстать перед судом, но нельзя перекладывать на нее всю ответственность. Несмотря ни на что, ее партнерами и подельниками были высокопоставленные чиновники. Их надо уволить и привлечь к ответственности», — пишет в Facebook Хашимбек Халиков, узбекский адвокат, по данным новостного агентства Eurasianet.