Пять бойкотировавших игру с «Витебском» футболистов расстались с «Крумкачамi» 2 5.08.2017, 18:12

Вообще же по ходу сезона минский клуб покинули около полутора десятков футболистов.

Футбольный клуб «Крумкачы» расстался со всеми пятью игроками, которые из-за задержек зарплаты бойкотировали матч 15-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска».

Последним команду покинул полузащитник Филипп Иванов, соглашение которого действовало до конца 2018 года. Контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон, пишет tut.by.

Филипп Иванов выступал за «Крумкачы» с 2015 года. За два с половиной сезона он провел за «Крумкачоў» 76 матчей, в которых забил 20 голов, отдал 11 голевых пасов и заработал 9 желтых карточек.

Именно Филипп Иванов забил победный мяч в «Битве за вышку» — драматичном решающем матче с могилевским «Днепром» в 30-м туре первой лиги 2015 года.

Болельщикам он запомнился своей яркой игрой с акробатическими этюдами, жонглированием мячом и прочими эффектными трюками.

Ранее контракты были расторгнуты с форвардом Евгением Шикавкой (выступал за «Крумкачы» с лета 2014 года и является лучшим бомбардиром команды с 26 забитыми мячами в 86 матчах, он забил один из двух мячей «воронов» в ворота могилевского «Днепра» в матче за выход в высшую лигу), российским защитником Дмитрием Яшиным, полузащитником Егором Семеновым и защитником Дмитрием Климовичем.

Несмотря на недоезд практически половины игроков основного состава, «Крумкачы» сумели не проиграть «Витебску», хотя завершали поединок в меньшинстве после удаления голкипера Евгения Костюкевича, который перед этим сумел забить гол ударом через все поле.

Директор «Крумкачоў» Денис Шунто подвел черту под увольнениями группы футболистов, не поехавших в Витебск.

— Конечно, грустно расставаться, особенно с теми, кто многое пережил с клубом, но такова жизнь. Парни сами сделали свой выбор, руководство тоже. Я любил повторять, что у нас «филозависимая» команда — это отражалось и на футбольном поле, и за его пределами. К сожалению, финал этой зависимости получился вот таким. Далее пойдем порознь с ребятами. Желаю всем парням удачи в будущих клубах, долгих лет успешной карьеры, побед и радостных эмоций. Увидимся на футбольных полях, — сказал Денис Шунто.

Что касается покинувших команду забастовщиков, то некоторые из них уже нашли новую работу. Так, Евгений Шикавка подписал контракт со «Слуцком», Дмитрий Климович перебрался в жодинское «Торпедо-БелАЗ», Егор Семенов перешел в команду первой лиги минский «Луч» (Д2).

На днях в «Торпедо-БелАЗ» перешел и украинский защитник «Крумкачоў» Михаил Калугин, который не бойкотировал игру в Витебске.

Вообще же по ходу сезона с «Крумкачамi» расстались около полутора десятков футболистов.

В то же время «Крумкачы» объявили о приходе нескольких новобранцев. Среди них полузащитник сборной Молдовы Владислав Иванов (1990), украинский защитник могилевского «Днепра» Богдан Рудюк, в аренду у минского «Торпедо» (Д2) взят полузащитник Владислав Доценко.

После 16 туров чемпионата Беларуси «Крумкачы» с 15 очками (3 победы, 6 ничьих, 7 поражений) занимают 12-е место среди 16 команд высшей лиги.

Сегодня в матче 17-го тура «Крумкачы» сыграют в гостях у брестского «Динамо» (начало в 17.00).