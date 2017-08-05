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Решивший заняться фитнесом хомяк стал звездой Сети

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  • 5.08.2017, 18:20

Ролик с животными собрал за несколько дней более миллиона просмотров.

В Сети обнародовали видео, в котором за колесо для бега борются два хомяка. Когда один из них начал свои «беговые упражнения», другой решил составить ему компанию.

В результате, вытесненный из колеса хомяк упал и повис на металлической планке, после чего его закрутило, словно в стиральной машине.

Забавный ролик с двумя животными за несколько дней успели посмотреть более миллиона пользователей.


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