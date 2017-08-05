Как на Нарочи выращивают лекарственные травы и хотят продавать в Европу 1 5.08.2017, 18:43

Фото: tut.by

Работают на травяных плантациях в основном сезонные рабочие.

От бабушкиного хутора до места работы Анне добираться недолго, минут семь на велосипеде. Девушка уже четыре года летом подрабатывает — собирает лекарственные травы на плантациях в Мядельском районе. Tut.by побывал в Нарочанском крае и узнал, как белорусская компания выращивает травы для чая и лекарств и когда собирается с ними в Европу.

Фото: tut.by

С гектара — 500 кило сухих цветков

— Сейчас массово цветут ноготки, стараемся заготовить. С гектара собираем 500 кило сухих цветков, — главный агроном «Беласептики» Олег Казак проводит экскурсию по необычному производству.

Соцветия ноготков собирают вручную и сносят в специальные камеры. В них плюс 50, при такой температуре цветы будут сохнуть примерно сутки. Потом их погрузят и отправят в Минск. В столице часть ноготков отправят в чай, а часть — в лекарственные настойки.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Камеры для сушки цветов с полками в несколько этажей. Воздух — теплый, будто парной, пропитанный ароматом цветов.

Поступят так не только с ноготками. Эхинацея, лапчатка белая, шалфей, зубровка, тысячелистник, мята, иссоп, пустырник, валериана, — даже главному агроному нужно постараться, чтобы перечислить все 25 видов полезных для здоровья трав, которые здесь растут.

— Да у вас тут настоящий белорусский прованс! — говорят журналисты, вглядываясь в обширные посадки растений: желтых, белых, сиреневых.

— Это еще что, вот если бы вы недели две-три назад приехали — тогда вообще все цвело, — улыбается главный агроном.

Фото: tut.by

Олег Казак, главный агроном «Беласептики», начальник участка по выращиванию лекарственного растительного сырья. Мужчина рассказывает, что сам любит травяные сборы. «Зимой хорошо, при простуде — смесь душицы, мяты, шалфея и ноготков. Заварить и пить, пара дней — и все хорошо». Но, подумав, главный агроном добавляет: «Правда, все лекарственные растения надо в определенных дозах употреблять. Они хоть и лекарственные, но меру надо знать».

Фото: tut.by

Помимо лекарственных трав, «Беласептика» производит антисептики, средства для уборки, занимается клинингом. Но травы — это дело, которое захватывает все больше.

У предприятия — 190 гектаров земли в Нарочанском крае. Чтобы добраться до участка, что между озерами Нарочь, Мястро и Белое, надо свернуть с узкой трассы и ехать по грунтовой дороге, через лес. Рядом — не только озера, но и Нацпарк «Нарочанский».

Между грядами с лекарственными травами засеяны еще и те, что используют как зеленые удобрения.

— В основном на удобрения сеем крестоцветные. Вот горчица — для тех же целей, — продолжает знакомить с обширными плантациями агроном.

Дело в том, что в Нарочанском регионе есть ограничения по внесению органических удобрений в почву. Для лекарственных растений такая ситуация — как раз то что надо.

Фото: tut.by

Сезонная работа для пенсионеров и студентов

Работают на травяных плантациях в основном сезонные рабочие.

— Дело трудоемкое, — объясняет Олег Казак. — Много ручного труда. Борьба с сорняками — вручную, тоже без применения пестицидов. Ну и сами травы разные по сложности выращивания, уборки. Когда календулу убираешь — каждый цветок надо вручную сорвать, без ножки, соцветие только.

Фото: tut.by

Сегодня рабочий день уже закончился. Работницы, похоже, уже переоделись и в беседке ждут, когда их развезут по домам. По очереди представляются: Анна Анатольевна, Анастасия Сергеевна, Софья Петровна, Антонина Викентьевна, все из Мяделя.

Одна из женщин рассказывает, что приезжает сюда из Мяделя уже шестой сезон. Пенсионерка когда-то узнала о гектарах лекарственных трав на бирже труда.

Женщины уверяют: работа хорошая. Работница Софья Петровна, объясняет почему:

— Конечно, у нас в Мяделе нет других работ, чтобы устроиться вот так. Для пенсионеров это возможность подработать, финансовое положение подправить. Второе дело — мы общаемся здесь, многие из нас тут одиночки уж.

Рабочий день длится примерно с половины девятого до половины шестого. Ставка в день — 15 рублей (7$).

Анне — 18 лет, она из Минска, но приезжает к бабушке на лето и уже четвертый год подрабатывает здесь.

— Бабушкин хутор мы, местные, называем Петушки — он недалеко, минут семь на велосипеде ехать, — рассказывает Анна. — Рада, что есть такая подработка. В прошлые годы я ходила побольше, а в этом сезоне — только август. Но стараюсь ходить каждый день. Двести-триста рублей в месяц можно заработать.

Куда продают белорусские травы и куда хотят поставлять

В аптеках продаются сборы и настойки из трав, выращенных здесь. В последнее время на полках магазинов Минска можно найти чай под брендами «Аптекарский сад» (сбор трав) и «Калі ласка» (в составе — черный чай с добавлением лекарственных трав с Нарочи).

— Черный и зеленый чай — от прямых производителей: из Индии, Танзании, Вьетнама. Мы приглашали из Индии тестера, который входит в тройку лучших тестеров мира. Он учил, какое должно быть сочетание трав, чтобы чай был полезен, — рассказывает гендиректор «Беласептики» Владимир Ходаль.

Вообще, больше 90% сырья, которое компания использует для фитопродукции, сама и выращивает.

— Есть позиции, которые сегодня невозможно вырастить в условиях климата Беларуси. Например, эвкалипт. Кроме как в тепличных условиях, у нас не произрастает. Его мы полностью закупаем в Казахстане, — рассказывают здесь.

Гендиректор компании добавляет: 10% продукции «Беласептики» (а это не только чай, но и медицинские антисептики) идет на экспорт. Поставки — в Россию, Танзанию, Казахстан, Азербайджан. Продукция сертифицирована по международным стандартам ISO 9001 и GMP.

— Мы думаем и про рынки Европы, однозначно, — добавляет директор по экспорту Дмитрий Крохин. — Подготовка к сертификации весьма затратна, но мы готовимся и встаем на этот сложный путь легализации в Европе. Как быстро это произойдет? Год? Полгода? Надеемся, что побыстрее, потому что по своей сути предприятие к этому готово.

Рай для ботаников и необычный уголок для туристов

Прямо возле плантаций с травами, на этом же участке между озерами, уже несколько лет работает туристический комплекс «Аптекарский сад».

Сад с большой коллекцией лекарственных трав и цветов, в который может приехать на прогулку любой любитель ботаники, просто турист, который путешествует по Нарочанскому краю. Это место придумали, чтобы популяризовать применение трав в медицинских целях.

Здесь вам объяснят, чем полезны зверобой, пустырник и валериана. Говорят, что есть экскурсия, которая начинается с сада, а заканчивается на производственной территории — там люди могут принять участие в сушке, сборе, дроблении растений. Время экскурсий не ограничено, ходи хоть весь день.

Интересно это пространство и профессионалам. Уже третий год сюда приезжают фитотерапевты из Беларуси и стран СНГ, чтобы закрепить свою практику на кафедре фитотерапии БелМАПО.