Эксперты назвали самый продаваемый в мире планшет 5.08.2017, 19:14

Лидером оказался iPad, доля продаж которого составила свыше 30 процентов.

Специалисты компании IDC определили наиболее продаваемый в мире планшет. Лидером оказался iPad, доля продаж которого составила более 30 процентов на мировом рынке, пишет korrespondent.net.

На втором месте по популярности оказались гаджеты Samsung, доля которых составляет 15,8 процента на рынке. А замкнули тройку лидеров устройства китайского производителя Huawei с результатом в 8 процентов.

Источник: MacDigger

При этом сообщается, что на фоне общего падения спроса на планшеты, выросли только продажи "яблочных" гаджетов. По мнению аналитиков, такой успех Apple объясняется выпуском двух новых продуктов, а также приемлемой ценовой политикой.