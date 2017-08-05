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Фотофакт: Украинцы солидарны с независимым профсоюзом РЭП

  • 5.08.2017, 19:25
Фото: facebook.com

Участники семинара в украинском городе Южный выступили против атаки белорусских властей на профсоюз.

«Требуем освобождения Игоря Комлика и прекращения преследования профсоюзников РЭП», - написал в «Фейсбуке» участник семинара Илья Юрченко.

В семинаре также принимал участие активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

Напомним, Игоря Комлика задержали 2 августа вместе с лидером профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и другими представителями независимых профсоюзов по подозрению в неуплате налогов. К вечеру этого же дня всех, кроме главного бухгалтера, освободили.

Фото: facebook.com

По закону, через 72 часа задержанного подлежит или отпустить, или определить ему дальнейшую меру пресечения. В отношении Игоря Комлика такой мерой стало помещение под стражу в Следственный изолятор №1 на улице Володарского в Минске.

Правозащитные организации 3 августа заявили, что считают Игоря Комлика политзаключенным. По их мнению, возбужденное против профсоюзных лидеров уголовное дело политически мотивировано и связано с активной профсоюзной деятельностью.


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