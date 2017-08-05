Во сколько обходится учеба в белорусских вузах 5.08.2017, 19:35

Несколько фактов о платном обучении в высшем учебном заведении.

Вузы прекратили прием документов на платную форму обучения. Безусловно, выбор в пользу платного образования во многом зависел не только от самих абитуриентов, но и от решения родителей, которые на протяжении 4-5 лет должны будут оплачивать учебу своего ребенка. Суммы сегодня многих пугают. «Вечерка» собрала полезную информацию о платном образовании.

Из чего складывается цена на обучение

«Ценник» на каждую профессию определяется университетом исходя из экономических затрат при подготовке кадров по конкретной специальности и форме получения образования. На каждой специальности и на каждом курсе существует свой учебный план, предусматривающий разное количество часов лекций, лабораторных занятий, практики и т.п. Именно поэтому цена за год обучения на разных специальностях и в разных вузах варьируется. К тому же в стоимость включена плановая калькуляция, которая состоит из постоянных расходов: зарплата сотрудникам, оплата связи, коммунальных расходов, стоимость пользования расходными материалами, текущий ремонт и другие расходы университета. Затраты в стоимость обучения включаются по действующим тарифам и расценкам, установленным в соответствии с законодательством. А при отсутствии норм – по средним фактическим расходам на одного обучающегося, сложившимся по отчетным данным. Стоимость обучения в университете формируется в соответствии с указом президента № 126 и постановлением Министерства образования № 210.

В каких случаях стоимость за обучение может повыситься

Сумма на обучение регулярно корректируется и обычно определяется на год в начале каждого курса. На ее пересмотр влияют изменения тарифов, которые влияют на расходы вуза: налога, размера тарифной ставки 1-го разряда для оплаты труда работников бюджетной сферы, тарифов на коммунальные услуги и др.

Какие есть варианты снижения платы за обучение

Стоимость учебы студентов выпускных курсов меньше по сравнению со стоимостью на первых. Это связано с особенностями графика обучения. На 4-5 курсах у студентов становится больше практики, дается время на дипломное проектирование – это те периоды, когда студенты не занимаются в аудиториях. Следовательно, уменьшаются расходы на подготовку специалиста.

Вне зависимости от внешнеэкономических факторов у студентов есть шанс получить скидку на оплату обучения на 20 %, 40 % или 60 % (в зависимости от успеваемости). Для этого необходимо хорошо учиться и участвовать в научной и общественной работе вуза. В течение года в зачетке должно быть не менее 50 % оценок на 9 и 10 баллов, а остальные - не ниже 6. Снижение оплаты действует только в течение года. Затем вопрос снова будет рассматривать комиссия, так что для продления скидки условия необходимо выполнять ежегодно. Стоит также помнить: скидки студентам отменяются в случае получения неудовлетворительных оценок по результатам экзаменационной сессии или нарушения правил внутреннего и общественного порядка.

В некоторых вузах действует система перепоступления – возможность вновь поступить «на бюджет». Это возможно сделать при условии, что у студента нет задолженностей по учебе, а в группе освободилось бюджетное место. Для перепоступления необходимо снова пройти всю процедуру вступительной кампании: сдать ЦТ по учебным предметам и участвовать с абитуриентами в конкурсе на поступление в вуз. Если студент проходит по конкурсу, то продолжает учиться на своем курсе уже «на бюджете», в противном случае – на платном.

Некоторые банки страны предлагают льготные кредиты на обучение. Условия, как правило, выгодны тем, что кредит можно взять не на весь период обучения, а, например, на один год и далее при необходимости взять на больший период.

Во время обучения ребенка родителям надо будет погашать сначала только проценты, а основную задолженность – сразу после окончания учебы студента. Поэтому обязательное условие – студент должен получить диплом. Если его отчислят, кредит придется возвращать в короткие сроки. Однако не все могут претендовать на льготный кредит. Это определяет банк исходя из показателей дохода семьи студента.

Во сколько обойдется учеба в вузах

В университетах Бреста стоимость обучения на дневной форме варьируется в пределах от 1795 рублей до 1970 руб. в год. В БрГУ им. Пушкина дороже всего обойдется обучение на специальности «Правоведение» – 1970 рублей в год. Высокая стоимость также сформирована на специальностях факультета иностранных языков – 1910 рублей. А дешевле всего учиться на физико-математическом и филологическом факультетах.

В БрГТУ стоимость обучения на всех специальностях примерно одинаковая. Дороже всего специальности «Техническая эксплуатация автомобилей», «Автосервис», «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» – 1940 руб. в год. Остальные технические специальности стоят 1884 руб., экономические – 1896 руб.

В столичных вузах «ценник» достигает до 2800 рублей в год.