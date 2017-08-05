Объявленный персоной нон грата в Молдове Рогозин встретился с Додоном в Иране 5.08.2017, 19:46

Дмитрий Рогозин

Фото: ТАСС

Президент Молдовы призвал Россию воздержаться от санкций против Кишинева.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, объявленный персоной нон грата в Молдове, встретился с президентом страны Игорем Додоном в Тегеране, сообщил сам Рогозин в своем Twitter.

"В Посольстве России в Иране состоялись переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном", – написал Рогозин.

Президент Молдовы в своем Facebook заявил, что факт объявления Рогозина персоной нон грата на территории Молдовы "выдает нежелание молдавского правительства (легитимность которого ставят под сомнение большинство граждан Молдовы и некоторые зарубежные партнеры) сотрудничать с правительством РФ для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются молдавские экономические агенты и наши граждане, которые находятся в России", пишет gordonua.com.

"В то же время надо отметить что такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан Республики Молдова, более 65% которых считают Россию дружественным государством и ждут от властей Молдовы конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. В связи с этим попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов", – добавил Додон.

Он также заявил, что в качестве президента Молдовы намерен блокировать "всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота, проекты законов, принимаемые парламентом, попытки правящей демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с Российской Федерацией".

"Категорически неприемлемо держать в заложниках всю страну и подрывать основы межгосударственных дипломатических отношений из-за узких партийных интересов и попыток политического выживания отдельной партии и ее руководства. Полномочия и ответственность президента в области внешней политики четко предусмотрены высшим законом страны, а кардинальные решения, от которых зависит будущее двухсторонних отношений с нашими стратегическими партнерами, должны приниматься только с согласованием президента и обсуждаться на заседаниях высшего совета безопасности страны", – добавил президент Молдовы.

По его словам, он рассчитывает на "продолжение диалога с Дмитрием Олеговичем в качестве сопредседателя межправительственной комиссии и спецпредставителя президента РФ по Приднестровью".

Встреча Додона и Рогозина должна была состояться в Кишиневе, но 29 июля воздушное судно авиакомпании S7 с Рогозиным, которое направлялось в Молдову, не пропустили власти Венгрии и Румынии.

"Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва – Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", – сообщила пресс-секретарь группы компаний S7 Анна Бажина.

Рогозин заявил, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров самолета, добавив: "Ждите ответа, гады". Позже он удалил в своем Twitter этот пост.

До этого, по информации молдавского издания Deschide, правительство Молдовы не разрешило Рогозину прилететь в страну на военном самолете.

29 июля Рогозин заявил о подготовке адресных санкций в ответ на запрет полета через Румынию.

2 августа парламент Молдовы объявил Рогозина персоной нон грата. Додон назвал это решение "политической глупостью".