Как минчане проводят жаркие выходные 5.08.2017, 19:59

Фото: onliner.by

Фоторепортаж из летнего Минска.

Пусть и с небольшим опозданием, но лето ворвалось в нашу страну. Соскучившиеся по теплому солнцу белорусы стараются не упустить ни одной жаркой минуты. В Минске теплый сезон особенно хорошо ощущается по выходным — люди выбираются из душных квартир, заполняют аквапарки, уничтожают тонны мороженого, оставляют наконец дома осенние куртки. Фотокорреспондент onliner.by прогулялся по столице, чтобы ощутить настоящий летний Минск.

Теплая погода — рай для велосипедистов. Сегодня в город выехало большое количество любителей «двухколесников». А вечером стартуют ночные «покатушки» на великах. Начало в 23:00 в парке Победы. Ожидается несколько сотен участников.

Собака-вегетарианец. Кстати, если ваш питомец неожиданно потерял аппетит, то в жаркие дни это нормально. Не сомневайтесь, ночью его тарелки будут пусты.

Вам тоже в глаза бросилась Volvo? Умеют же шведы делать дизайн! На центральных проспектах Минска не так уж многолюдно. Большинство людей стараются найти место в теньке либо у фонтана.

Интересно, а что будет, если пойти прямо?

А вот знаменитая Ferrari 360 Modena из Гомеля. Владелец предлагает сфотографироваться либо покататься. Конечно, все это не бесплатно. Эта машина неоднократно попадала в СМИ и была участником нескольких фестивалей. Желающим купаться в лайках в соцсетях следует подъехать к парку Горького — именно там можно сделать снимок с итальянским спорткаром. Но сегодня куда больше желающих купаться в аквапарках!

Как думаете, кому меньше всех понравилось мороженое?

Сегодня мокрое (но хорошенько выжатое!) белье полностью высыхало на солнце за 24 минуты 41 секунду. Проверяли — знаем!

Если бы участники The Beatles жили в Минске, обложку для альбома Abbey Road снимали бы на этом перекрестке.