Операция «Буря»: 22 года назад Хорватия ликвидировала «Новороссию» на своей территории

День победы и День защитника Хорватии празднуют каждый год 5 августа.

Именно 5 августа в 1995 году хорватская армия взяла город Книн и положила конец существованию непризнанной Республики Сербская Краина (РСК) – местному варианту печально известной «Новороссии», передает «Белсат».

Эти параллели с войной на Донбассе были озвучены еще в 2014 году и регулярно упоминаются украинскими и европейскими экспертами. Можно не сомневаться, что украинские военные и теперь изучают историю операции «Буря» (или «Шторм») – последнего блицкрига в Европе, который произошел так быстро, что Сербия даже не успела прийти на помощь своему марионеточному образованию.

«Хорватобандеровцы» под руководством антифашистских партизан

Еще во времена Югославии сербские шовинисты стали говорить, что сербы стали жертвой дискриминации в восточных районах центральной Хорватии. Пропаганда разжигала антихорватские настроения – особенно после того, как в 1990-м году во главе республики встали сторонники независимости.

Даже то, что президентом Хорватии стал Франья Туджман – националист, но при этом бывший командир антинацистких красных партизан, никак не мешало белградскому телевидению и газетам говорить о «планах хорватских фашистов» то ли уничтожить всех сербов, то ли выгнать их в Сербию.

Социалистическая Федеративная Республика Югославия до войны

В таких условиях провозглашение Хорватией независимости (в связи с нарушением Белградом конституции Югославии) привело к тому, что югославские войска, подчинявшиеся лидеру Сербии Слободану Милошевичу, при поддержке различных добровольных местных и неместных формирований атаковали хорватскую территорию в 1991 году и захватили ее часть.

На захваченной территории была провозглашена «Республика Сербская Краина», а хорватское население стало жертвой этнических чисток и было вынуждено бежать в районы, попавшие под контроль еще до конца не созданной хорватской армии.

Позже сербское руководство начало аналогичную войну и в Боснии, где жили боснийцы-мусульмане, хорваты-католики и сербы-православные. Постепенный рост взаимной жестокости привел к массовым нарушениям прав человека, которые со стороны сербских формирований доходили до геноцида.

При этом влияние на конфликт со стороны международного сообщества трудно оценить однозначно – были введены войска ООН, но они часто просто игнорировали террор в отношении мирных жителей. Оглашались временные перемирия, но Босния и Хорватия не могли легально покупать оружие из-за эмбарго ООН, что давало преимущество сербским вооруженным формированиям.

В 1995 году линия фронта была, как сейчас на востоке Украины, довольно стабильной. Активные боевые действия продолжались в основном в Боснии.

Затишье перед «Бурей»

После четырех лет войны хорватскому руководству стало ясно, что верхушка РСК, существование которой было связано с поддержкой антыхорватской истерии среди сербского населения, не пойдет на реинтеграцию даже на условиях широкой автономии. Кроме того, существовала опасность, что РСК будет официально включена в состав Союзной Республики Югославия (которая на то время состояла только из Сербии и Черногории).

Одновременно хорватский армия активно училась и модернизировалась – в 1991 году ее создавали фактически с нуля на основе полицейских и полупартизанских волонтерских формирований, противостоявших хорошо вооруженным регулярном югославским боевым частям.

Еще раньше, учитывая неодинаковую интенсивность боевых действий на различных участках очень большого фронта и неравенство приготовления различных формирований, вооруженные силы Хорватии были разделены на гвардейские, обычные армейские части и части местной защиты.

С переходом к наступательной стратегии планировалось гвардейские части, лучше вооруженные и подготовленные, использовать для прорыва обороны противника, а остальные должны были развивать успех, изолировать точки, где враг еще сопротивляется и удерживать фронт на вторичных направлениях.

Была собрана и укреплена для поддержки наступления артиллерия – играющая важнейшую роль и сейчас на Донбассе.

Первой значительной наступательной операцией, которая стала прообразом будущей «Бури», стала операция «Молния» – против сил РСК в одном из анклавов, обособленных от основной территории «Сербской Краины». Операция началась 1 мая и закончилась полной победой 3 мая 1995 года – сербские формирования были шокированы, не смогли организоваться для отпора и преимущественно просто разбежались перед хорватским нажатием.

Интересно, что операцией «Молния» командовал хорватский генерал Янка Бабетка – как и Туджман бывший просоветский партизан, который во время Второй мировой войны воевал против нацистов. Он же участвовал в планировании будущей «Бури».

Генерал Янко Бабетко (слева на первом плане) среди хорватских солдат и офицеров

Для того, чтобы югославские войска с территории Сербии не могли быстро прийти на помощь войскам РСК, было решено нанести неожиданные и быстрые удары, которые не позволят противнику дождаться подкрепления.

Хорватские солдаты с противотанковым гранатометом в 1992 году

Одновременно хорватская армия активно училась и модернизировалась – в 1991 году ее создавали фактически с нуля на основе полицейских и полупартизанских волонтерских формирований, противостоявших хорошо вооруженным регулярным югославским боевым частям.

Еще раньше, учитывая неодинаковую интенсивность боевых действий на различных участках очень большого фронта и неравенство подготовки различных формирований, вооруженные силы Хорватии были разделены на гвардейские, обычные армейские части и части местной защиты.

С переходом к наступательной стратегии планировалось гвардейские части, лучше вооруженные и подготовленные, использовать для прорыва обороны противника, а остальные должны были развивать успех, изолировать точки, где враг еще сопротивляется и удерживать фронт на вторичных направлениях.

Была собрана и укреплена для поддержки наступления артиллерия – играющая важнейшую роль и сейчас на Донбассе.

Follow the storm as the storm begins to rise

Первой значительной наступательной операцией, которая стала прообразом будущей «Бури», стала операция «Молния» – против сил РСК в одном из анклавов, обособленных от основной территории «Сербской Краины». Операция началась 1 мая и закончилась полной победой 3 мая 1995 года – сербские формирования были в шоке, не смогли организоваться для отпора и преимущественно просто разбежались перед хорватским натиском.

Интересно, что операцией «Молния» командовал хорватский генерал Янко Бабетко – как и Туджман, бывший просоветский партизан, который во время Второй мировой войны воевал против нацистов. Он же участвовал в планировании будущей «Бури».

Хорваты получили важный боевой опыт. Также операция имела и значительный политический эффект, так как подняла боевой дух хорватов и обострила противоречия в руководстве «РСК» и Югославии – там начались публичные споры о том, кто виноват в поражении, которое невозможно было скрыть пропагандой.

После этой победы хорватский генеральный штаб спланировал самую крупную боевую операцию, состоявшуюся в Европе со времен Второй мировой войны. Одновременными ударами с севера, запада и востока 130 тыс. хорватских (из них 40 тыс. специально мобилизованных резервистов) и 3 тыс. боснийских солдат должны были за 4 дня разгромить 35-тысячную сербскую группировку, которая занимала позиции в сложной для наступления горной местности.

Фронт наступления составил более 600 километров. Под прикрытием огня сильной артиллерии 4 августа 1995 года хорватские войска пошли вперед, используя уже отработанную тактику: гвардейцы прорывали фронт и, не задерживаясь, шли вперед. Остальные войска следовали за ними и, если нужно, блокировали позиции, на которых сербы еще защищались.

Сербы допустили те же ошибки – не имели эффективных резервных группировок, пытаясь защищать весь огромный фронт. Уже в первый день они были вынуждены использовать свой единственный заметный резерв – «Корпус специального назначения».

Репортаж хорватского телевидения об освобождении Книна

Уже вечером 4 августа руководство «РСК» покинуло свою столицу Книн и объявило о начале эвакуации мирного населения – то есть фактически призвало население бежать в Сербию и сербские районы соседней Боснии.

5 августа Книн был без боя взят хорватами, в этот день сербские войска отступали уже по всей линии фронта, иногда одновременно с колоннами беженцев. Вечером 7 августа министр обороны Хорватии Гойко Шушаков объявил об окончании операции, но еще неделю хорваты занимались тем, что собирали пленных и ликвидировали тех, кто продолжал сопротивляться.

Хорватская армия освободила более 10 тыс. кв. километров своей земли – почти 20% территории, – потеряв лишь 211 человека убитыми и 3 пленными. Были убиты как минимум 560 и в плен попали 4 тыс. сербских солдат и офицеров.

Беженцы и преследование генералов

В результате операции погибли от 214 (по хорватским данным) до 1.192 (по сербским данным) мирных жителей. Более 150 тыс. сербов бежали из «Сербской Краины» от огневого вала или потому, что боялись хорватских репрессий в ответ на предыдущие сербские этнические чистки.

Позже хорватского генерала Анте Готовину, который сыграл важную роль во время операции «Буря», и некоторых хорватских офицеров обвинили в военных преступлениях против сербского населения – стрельбе по мирным кварталам и убийствах, совершенных отдельными солдатами. Выдачу Готовины даже сделали условием вступления Хорватии в Евросоюз.

В 2005 году генерал в отставке был арестован в Испании и не признал себя виновным в Международном трибунале по преступлениям в бывшей Югославии в Гааге. В 2012 году Готовина был оправдан, освобожден и с триумфом вернулся на родину, как и остальные обвиняемые хорватские военные.

Во время празднований в Книне 5 августа 2016 года президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович скажет в речи:

«Она (операция« Буря ») всегда останется политически оправданной, этично чистой и прекрасно проведенной освободительной акцией».

Известно, что как минимум 132 707 сербских беженцев вернулись в Хорватию к 2011 году.

День победы

Хорошая подготовка операции, концентрация сил и скорость ударов на всех направлениях сковали инициативу и сломали дух армии «РСК». Одновременно темп операции просто не дал сербам в Боснии и Югославии даже возможности эффективно помочь «Сербской Краине».

Операция «Буря» стала стратегической победой хорватов в борьбе за территориальную целостность – остальные небольшие сербские анклавы после операции согласились на мирную реинтеграцию. Более того, успех был развит в Боснии – и это заставило боснийскую «Сербскую Республику« также сесть за стол переговоров.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время празднования Дня победы 5 августа 2016 года

Хорватии, как в определенной степени и Украине, пришлось создавать армию во время войны почти с нуля – а это значит появление разнообразных формирований, лучше и хуже подготовленных и вооруженных.

Таким образом, главное, что сделали хорваты, – это хорошая система взаимодействия, связи, обеспечения и медицинского обеспечения этих единиц. В 1994-1995 годах хорватское руководство смогло интегрировать эти формирования в единый армейский организм и при этом хорошо использовать особенности различных частей.

Можно не сомневаться, что украинские военные и эксперты сейчас изучают события 1995 года – однако, перед украинскими военными сейчас стоит гораздо более сложная проблема, так как за спиной «Новороссии» стоит не Югославия Слободана Милошевича, а Россия с ее гораздо большим потенциалом, в том числе атомным. Однако вряд ли можно сомневаться, что через год, пять лет или 10, если не будет надежды на мирную реинтеграцию оккупированных районов, буря прогремит еще раз.