Почему банкротятся белорусские турфирмы? 2 5.08.2017, 21:13

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Два скандальных случая за один месяц – это даже слишком для нашего небольшого рынка.

В начале июля громко обанкротилась «Калипсо Тур». Все происходило по «эффектной» российской схеме: невылеты, разъяренные клиенты у офиса, уголовное дело, арест. А в конце июля – очередной скандал. Турфирма «Дром-тур» не смогла выполнить свои обязательства перед туристами, люди не смогли улететь на отдых в Черногорию, Болгарию, пишет tio.by.

Правда, в случае «Дром-тура» директор фирмы Наталья Ратынская обещает деньги за неоказанную услугу туристам вернуть. «Дром-тур» – фирма с солидным опытом, поэтому данное происшествие выглядит более чем тревожным.

Журналисты обратились за комментариями к профессионалам отрасли, пытаясь разобраться, в чем причина участившихся случаев невыполнения фирмами своих обязательств перед клиентами.

По мнению Александра Працукевича («Аэротрэвел»), причина вышеописанных скандалов – в «странной» организации бизнеса: «Деньги у туристов берут в январе, феврале, эти деньги, грубо говоря, проедаются. В итоге, когда приходит срок поездки, тур оказывается неоплаченным, обязательства невыполненными, а фирма попадает в финансовую яму».

Как говорит глава компании «Аэротрэвел», напряженной ситуация у «Дром-тура» была еще в прошлом сезоне, фирма с трудом расплачивалась с оператором за туры, остался и небольшой долг. Ну, а в этом сезоне дошло до откровенных скандалов, когда туристы приезжали в аэропорт, но их не могли посадить в самолет, улетающий в Болгарию, потому что фирма бронировки не оплатила. Это уже, безусловно, случаи откровенного мошенничества.

А вот Алексей Терентьев, директор компании «Лентяй», видит основную причину невыполнения турагентами своих обязательств в предоставлении необоснованных скидок, на которые неосмотрительно «клюют» туристы. «С фирмами, у которых нормальное ценообразование, таких случаев не происходит. Даже если они порой закрываются, то без скандалов, без мошенничества. Туристы должны понять, что покупать туры слишком дешево или, как говорится, «за уголом», чревато нежелательными последствиями.

Рентабельность в отрасли и так слишком мала, мы устанавливаем цены не с потолка, и никто из белорусских туроператоров не стал миллионером. Но есть определенная маржа, без которой невозможно нормально развиваться, предоставлять туристам качественные услуги. Если туристы бегают по фирмам в поисках явно заниженной цены, то винить потом им будет некого. Причем интересно, что клиенты раз за разом наступают на эти грабли – это уже второй случай за лето. Нужно понимать – где тонко, там и рвется. Прежде чем отдать свои деньги, откройте сайт компании, посмотрите, в каком он состоянии, почитайте отзывы в сети. Как это ни банально, но бесплатный сыр действительно только в мышеловке!».

Таким образом, лето в белорусской туротрасли оказалось горячим. Клиенты богаче не стали, и свои с трудом накопленные деньги на отпуск они порой несут в фирмы, которые своей деятельностью дискредитируют отрасль. Это вызывает особую тревогу у профессионалов – никому не хочется, чтобы в условиях и так происходящего ухода клиентов от пакетных туров у турфирм появился дополнительный негативный имидж.