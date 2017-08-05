Милевский двумя ударами «общипал» «Крумкачоў» 5.08.2017, 21:18

Артем Милевский

Первые голы известного белорусского футболиста в чемпионате Беларуси.

В 17 туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» на своем поле принимало бедствующих «Крумкачоў». Минская команда, которую покинула большая часть основного состава, продержалась на «Брестском» всего 25 минут, пишет by.tribuna.com.

Ну а потом о себе заявил Артем Милевский. Экс-игрок киевского «Динамо» очень здорово открылся под передачу одноклубника и уверенно переиграл Антона Шунто. Этот точный удар стал первым для Артема в чемпионате Беларуси.

На этом Артем не остановился. На 45-й минуте он ворвался по правому флангу в штрафную гостей и пытался точно прострелить на партнеров. Но вместо кого-то из брестчан первым на мяче оказался Артем Челядинский, отправивший мяч в свои ворота.

Однако и это было не все. За 20 минут до конца встречи Фамейе попал в штангу, после чего мяч отскочил к украино-белорусу, который поставил точку в матче. 3:0 – брестское «Динамо» разгромило на своем поле клуб Дениса Шунто.

К слову, в последний раз Милевский забивал в апреле 2016 года. Тогда он отличился точным ударом за румынскую «Конкордию» в игре с «Тимишоарой».