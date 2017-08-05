закрыть
6 августа 2017, воскресенье, 1:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: На фестивале в Минске продают сувениры с Путиным

2
  • 5.08.2017, 21:49
Фото: svaboda.org

Участникам мероприятия также предлагается купить чашки с советской символикой.

На фестивале «Хмельнов», который проходит в Минске 5 августа, продают чашки с изображениями российского правителя Владимира Путина и советской символики, передает «Радыё Свабода».

Также в социальных сетях появилось сообщение, что охранники не пропускают на фестиваль людей с бело-красно-белыми лентами.

Фото: svaboda.org

Журналисты же отмечают, что на фестивале присутствуют люди с гербом «Погоня» на футболках и бело-красно-белыми флажками.

Фото: svaboda.org

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, во время выступления группы «Крамбамбуля», зрители подняли бело-красно-белый флаг.


Мнение

Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов