Фотофакт: На фестивале в Минске продают сувениры с Путиным 2 5.08.2017, 21:49

Фото: svaboda.org

Участникам мероприятия также предлагается купить чашки с советской символикой.

На фестивале «Хмельнов», который проходит в Минске 5 августа, продают чашки с изображениями российского правителя Владимира Путина и советской символики, передает «Радыё Свабода».

Также в социальных сетях появилось сообщение, что охранники не пропускают на фестиваль людей с бело-красно-белыми лентами.

Фото: svaboda.org

Журналисты же отмечают, что на фестивале присутствуют люди с гербом «Погоня» на футболках и бело-красно-белыми флажками.

Фото: svaboda.org

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, во время выступления группы «Крамбамбуля», зрители подняли бело-красно-белый флаг.