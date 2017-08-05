Фотофакт: На фестивале в Минске продают сувениры с Путиным

Фотофакт: На фестивале в Минске продают сувениры с Путиным2
- 5.08.2017, 21:49
Участникам мероприятия также предлагается купить чашки с советской символикой.
На фестивале «Хмельнов», который проходит в Минске 5 августа, продают чашки с изображениями российского правителя Владимира Путина и советской символики, передает «Радыё Свабода».
На фестиваль хмельного пива в Минске не пускают из за вот этих пришитых к портфелю бчб ленточек.— ХЛОПЕЦ-БАЛАХОВЕЦ (@DimaSlizevich) 5 августа 2017 г.
Просто без слов@Motolko @belamova @1863x pic.twitter.com/6g14SOIlmn
Положили портфели в камеру хранения в магазин— ХЛОПЕЦ-БАЛАХОВЕЦ (@DimaSlizevich) 5 августа 2017 г.
Также в социальных сетях появилось сообщение, что охранники не пропускают на фестиваль людей с бело-красно-белыми лентами.
Журналисты же отмечают, что на фестивале присутствуют люди с гербом «Погоня» на футболках и бело-красно-белыми флажками.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, во время выступления группы «Крамбамбуля», зрители подняли бело-красно-белый флаг.