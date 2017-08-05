В Японии создали мороженое, которое не тает даже при +40 2 5.08.2017, 21:44

Новый продукт создан специалистами исследовательского Центра биотехнологии в Канадзаве.

Японские пищевики создали новый тип десерта: нетающее мороженое, которое сохраняет свою форму даже в жаркую погоду, сообщает 9tv.co.il. Новый продукт создан специалистами исследовательского Центра биотехнологии в Канадзаве. В его состав входит полифенол, полученный из клубники. Это вещество придает мороженому термоустойчивость за счет свойства тормозить процесс окисления молочных продуктов.

Идея использовать клубничный полифенол в кондитерском производстве возникла после землетрясения и цунами на востоке Японии в 2011 году. В рамках оказания помощи фермерам, чьи хозяйства пострадали от стихии, исследовательский Центр биотехнологии в Канадзаве разработал технологию экстрагирования пищевого полифенола из подгнившей клубничной массы.

После серии экспериментов удалось подобрать оптимальную дозу экстракта, позволяющую "эскимо" сохранять свою форму, даже когда на него дуют горячим воздухом из фена.