Профсоюз IndustriALL: Мы не собираемся сидеть и ждать, пока угнетают наших братьев и сестер 5.08.2017, 23:06

Беларусь находится под пристальным вниманием международного сообщества из-за нарушений прав профсоюзов и трудящихся.

В офисах нескольких профсоюзов, включая членские организации IndustriALL профсоюзы РЭП и БНП, были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика, председателя и главного бухгалтера профсоюза РЭП. Геннадий также является заместителем члена Исполнительного комитета IndustriALL, пишет praca-by.info.

Десять человек вошли в офис профсоюза РЭП утром 2 августа и вручили постановление на его обыск. Они взломали дверь в кабинет главного бухгалтера, так как во время обыска в офисе не смогли найти ключ. Некоторые компьютеры были конфискованы, в остальных работники финансовой милиции сняли жесткие диски. В это же время обыск был проведен также и в офисе Белорусского Независимого профсоюза (БНП) в Солигорске.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Федынича и Комлика обвиняют в «уклонении от уплаты налогов». Обоим грозит лишение свободы на срок до семи лет и конфискация имущества.

Наталья Пичужкина, профсоюзный активист и бывший редактор сайта praca-by.info, также задержана. Все три активиста были задержаны у себя дома, в их квартирах также проведены обыски. Наталью освободили вечером того же дня, в то время как Геннадия не отпускали до утра 3 августа. Игорь Комлик остается под стражей. Известно только, что его перевезли в центр изоляции правонарушителей на Окрестино.

Работа профсоюза пока еще не парализована. Однако есть подозрения, что обыски и задержания прошли для того, чтобы заблокировать деятельность профсоюза. Профсоюз РЭП всегда активно защищал права трудящихся в Беларуси.

Недавно профсоюз провел мощную кампанию против пресловутого декрета № 3, также печально известного как «Декрет о тунеядцах», согласно которому белорусские безработные должны платить штрафы.

Ранее в мае 2017 года члены Исполнительного комитета IndustriALL оказали решительную поддержку своим белорусским коллегам в борьбе против принудительного труда и преследований несогласных в Беларуси и приняли специальную резолюцию по этому вопросу.

Вальтер Санчес, генеральный секретарь IndustriALL, сказал:

«IndustriALL решительно осуждает необоснованные задержания лидеров независимых профсоюзов и выражает солидарность с профсоюзами БНП, РЭП и их руководством. Это нападение на независимое профсоюзное движение в Беларуси. Мы продолжим поддерживать наши членские организации в Беларуси. Мы не собираемся сидеть и ждать, пока угнетают наших братьев и сестер. Беларусь находится в течение многих лет под пристальным вниманием международного сообщества именно из-за нарушений прав профсоюзов и трудящихся. Мы проинформаируем об этих событиях Международную организацию труда».