Генпрокурор Венесуэлы дала отпор Мадуро 3 6.08.2017, 8:27

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Луиса Ортега

Фото: Reuters

Глава прокуратуры отказалась уйти в отставку по решению нелегитимного «учредительного собрания».

Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега не захотела признать решение так называемого «учредительного собрания» о своей отставке, сообщила BBC News (перевод – interfax.ru).

Ортега заявила, что решение собрания продиктовано желанием помешать ее расследованию коррупции и нарушений прав человека со стороны правительства. Она последовательно критикует политику действующего президента Николаса Мадуро.

Учредительное собрание приняло решение об отставке Ортеги в субботу. Большую часть его участников составляют сторонники действующего правительства. В субботу военные взяли в осаду здание генпрокуратуры, где находилась Ортега.

Отставка генпрокурора Венесуэлы вызвала осуждение со стороны других южноамериканских стран. Региональный торговый блок "Меркосур" приостановил членство страны в своих рядах и потребовал освободить политических заключенных. За последний год в Венесуэле резко упал уровень жизни и накалилась политическая обстановка. Из-за недостатка продуктов питания люди выходят протестовать на улицы. В столкновениях с органами правопорядка регулярно появляются жертвы и пострадавшие.