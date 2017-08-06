К чему приведет аномальная жара 2 6.08.2017, 8:41

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Тропическая погода обрушилась на Европу.

Особенно жарко сейчас на юге и в центре нашей части мира. Местами воздух нагревается почти до 50 градусов, говорится в репортаже «Белсата».

«Каждые полчаса я пью пол-литра воды. Мы все время обливаемся водой, воздух у нас душный. Это очень трудно для больных и для астматиков», - говорит крестьянин из Сербии.

«Если есть тень, то ничего, но находиться на солнце - просто невыносимо», - отмечает турист, приехавший в Испанию.

Метеорологи десяти стран, в том числе нашей соседки Польши, объявили красный уровень опасности. Между тем на этой неделе жара пришла также и в Беларусь. Но тут установилась куда более мягкая погода, до + 30-ти с дождями.

«Слышал, что в Европе вообще 50 градусов. У нас еще более-менее », - делится своим мнением молодой минчанин.

Другая жительница столицы говорит:

«Мы наслаждаемся этими жаркими днями, которые сейчас идут. Надеемся, что лето продлится хотя бы еще пару недель».

Ученые же утверждают, что аномальная погода может привести к катастрофическим последствиям. Так, при нынешней динамике к концу века стихия сможет забирать более 150 тыс. жизней европейцев ежегодно. Такой неутешительный прогноз обнародовал Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии.

В прошлом году мировые лидеры подписали Парижское соглашение, которое обязывает страны сократить выбросы парниковых газов и тем самым минимизировать воздействие человека на глобальное потепление. Тем временем Государственный департамент США объявил, что согласно постановлению Дональда Трампа Америка начинает процесс выхода из договора.

Госдепартамент США объяснил, что Америка готова вернуться к соглашению, но на особых условиях, которые бы соответствовали ее национальным интересам. А должна ли Беларусь более заангажироваться в охрану окружающей среды?

«Обязательно, нужно сокращать эти выбросы. Это однозначно влияет на наш климат», - замечает жительница Минска.

Еще один минчанин говорит, что следует применять новые технологии, открыть новые предприятия и закрывать старые.

По данным на июль Парижское соглашение ратифицировали 158 стран. Беларусь сделала это еще в сентябре прошлого года. Но есть одна оговорка: соглашение не предусматривает никакой юридической ответственности за невыполнение поставленных целей, поэтому возникает вопрос о его эффективности.