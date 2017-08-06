Интриги Шакутина 10 6.08.2017, 8:54

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Фото: belprauda.org

Зачем Беларуси новый тракторный завод?

«Есть возможность получить китайские кредиты, а проектов нет». Так прокомментировал создатель объединения «Амкодор», депутат Верховного Совета 13-го созыва Василий Шлындиков идею создать в стране новый тракторный завод.

«Я в свое время считал, а это было начало 90-х годов, когда развалился Советский Союз и когда наша промышленность машиностроения в принципе остановилась, а «Амкодор» тогда работал и развивался, я считал, что мы могли бы забрать все это машиностроение, где-то треть, и загрузить изделиями, которые были спроектированы, которые были испытаны и которые мелкими сериями выпускались.

Уже тогда я об этом думал, что до трети мы могли бы забрать этих заводов. Но тогда это воспринималось в штыки, то есть такой возможности в то время у нас не было. Государство не шло ни на какие такие шаги – частным структурам продавать – не передавать! а продавать по реальной цене – вот эти стоящие заводы. Так что вот такая традиция и такая возможность, я думаю, у «Амкодора» есть и сейчас», – отметил Шлындиков в интервью ucpb.org.

«Успех может быть только в одном случае, на мой взгляд, – если не будет построен завод по образцу Тракторного, то есть советский завод, где все от болта до кабины делают сами. Если будут строить такой завод, то его судьба будет такая же, как и Тракторного завода, – подчеркнул Шлындиков. – Я считаю, что Тракторного завода судьба незавидная, если не будет проведена реструктуризация этого завода, если на базе Тракторного завода не будут созданы десятки предприятий по производству комплектующих и неизвестно чего. Иначе его в недалеком будущем, я думаю, при нашей жизни, а мы уже люди немолодые, его ждет судьба велозавода. И тогда шакутинский завод, если он будет построен на организационных принципах как это принято в рыночной экономике, значит, он победит. И ускорит гибель Тракторного завода».