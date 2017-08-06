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Милиция распродает форму через сайты объявлений

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  • 6.08.2017, 9:09
  • 6,410

Похоже, если «припечет», эта публика и погоны начнет срывать.

Необычное объявление обнаружил в сети брестский блогер Сергей Петрухин.

«Похоже брестские милицейские зампотыл и каптерщик пустились во все тяжкие... Убей, не могу понять, как на kufar.by эта коллекция может продаваться. Ладно, пара кальсон или рубашка со штанами. А тут опт с доставкой по стране. И кому в голову придет это покупать? Или уже в милиции все сделали платным, как учебники в школе?», - написал блогер в «Фейсбуке».


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