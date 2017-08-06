Милиция распродает форму через сайты объявлений 6 6.08.2017, 9:09

6,410

Похоже, если «припечет», эта публика и погоны начнет срывать.

Необычное объявление обнаружил в сети брестский блогер Сергей Петрухин.

«Похоже брестские милицейские зампотыл и каптерщик пустились во все тяжкие... Убей, не могу понять, как на kufar.by эта коллекция может продаваться. Ладно, пара кальсон или рубашка со штанами. А тут опт с доставкой по стране. И кому в голову придет это покупать? Или уже в милиции все сделали платным, как учебники в школе?», - написал блогер в «Фейсбуке».