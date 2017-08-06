Из-за ошибки авиакомпании белорусы провели 14 дней на Шри-Ланке за смешные деньги 1 6.08.2017, 9:16

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Семейная пара уверена, что никому еще не удавалось сделать это так дешево.

В ноябре 2016 года Евгений и Евгения Шпаковские из Жодино провели две недели на Шри-Ланке и потратили 1450 долларов. «Попробуйте добраться до Шри-Ланки и провести там 14 дней за меньшую сумму», — предлагают они сомневающимся.

О своей необычной истории отдыха семейная пара рассказала tut.by.

Дорога до Шри-Ланки

— Нам с женой пришлось взять отпуск в первой половине ноября, чтобы мы смогли отдохнуть вместе. Во многих туристических мекках в эту пору года, увы, не сезон. Долго думали, где бы бюджетно отдохнуть. Помог случай. Наткнулся на информацию о дешевом перелете Air India из Москвы в Коломбо, столицу Шри-Ланки, с пересадкой в Дели — 275 долларов туда обратно с багажом и питанием на борту. Чтобы получилась такая цифра, нужно было брать еще один перелет по территории Индии, в город Джампур. Именно его цена не плюсовалась, а вычиталась из общей стоимости билетов. Писали, что это ошибка авиаперевозчка. Несмотря на всю абсурдность, схема работала. Люди в комментариях сходились во мнении, что это не развод: у многих получалось приобрести билеты по такой цене.

Мы с супругой решили, что в таком случае просто обязаны побывать в Шри-Ланке. Лететь одни побоялись. Сами понимаете, страна дикая, поэтому сей отдых я предложил и своему другу, любителю путешествий. Купили билеты и стали надеяться, что их не отменят. Спустя недели две появилась информация о том, что можно смело готовиться к отпуску. Мы обсудили наш маршрут, заказали через Airbnb жилье. Имейте в виду: предложений немного, заказывайте заранее.

До Домодедова мы добирались на машине, оставили ее на одной из самых дешевых стоянок в 15 километрах от аэропорта, но с бесплатным трансфером. Парковка на 15 дней — чуть более 35 долларов, ну и стоимость бензина еще 40. Сразу хочу отметить, что все общие траты мы делили с другом пополам, а не на троих.

Коломбо

Прибыли в Коломбо. Наше съемное жилье (отель за 23 доллара на двоих в сутки) располагалось в самом старом районе города, а это 35 километров от аэропорта. В аэропорту мы поменяли часть денег, приобрели местную сим-карту с интернетом (не более 8 долларов на 15 дней). Возле аэропорта нас встретила неистовая толпа таксистов, которые предлагали отвезти куда угодно. Мы выбрали водителя, наиболее приемлемого по цене и внешнему виду. Сразу хочу предупредить, на Шри-Ланке на белых людей смотрят, как на мешки с деньгами. Задача местных — вас обмануть, содрать втридорога. Мы всегда носили мелкие купюры, чтобы рассчитываться без сдачи. Перед тем, как сесть в транспорт, оговаривали все условия, полную стоимость поездки и маршрут, чтобы не возили по всему острову. Если выбираете тук-тук, садитесь в тот, что оборудован таксометром. Стоимость такси для нас составила по 7 долларов с человека.

В Коломбо провели три дня. Купались в океане и нежились на солнце. Посетили бизнес-центр, порт, покатались на поезде с открытыми дверьми, откуда постоянно выпадают люди. Походили по рынку и после не различали запахов еще полдня. Посетили зоопарк. В Шри-Ланке цены для местных и туристов разнятся: для примера, вход в зоопарк местным стоил всего 100 рупий, нам — 1500 рупий.

Когда мы путешествуем, предпочитаем есть местную кухню, а не готовить самостоятельно (иначе для жены это не отдых получается, а сплошная готовка). Завтракали мы в кофейне, где каждое утро предлагали свежую выпечку. Кухня Шри-Линки острая, поэтому даже булочки и тосты к чаю пекутся исключительно с добавлением перца. Всегда просите не добавлять вам перец, так как даже блюда якобы без него невозможно есть из-за остроты! Не меньше недели мы привыкали к такой пище. Средний завтрак нам обходился от трех до пяти долларов на человека. Обедали мы, как правило, в городе на отдаленных от туристических маршрутов улочках. На ужин мы не скупились, всегда посещали рестораны — 10−15 долларов на человека. К сведению, килограмм омара стоил в среднем 15 долларов (вся масса, не чистое мясо). Помимо этих расходов, покупали воду в супермаркетах — сразу по пять литров за 1 доллар, благо, был холодильник. Потом разливали воду по мелкой таре и брали с собой.

Канди

Пять дней мы провели в Канди. Жилье нам обошлось в 28 долларов на двоих (всегда смотрите, чтобы был кондиционер и москитные сетки, иначе выспаться не удастся).

В городе мы сразу же нашли человека с машиной, который за 150 долларов пообещал быть нашим гидом и водителем на эти пять дней. Я настоятельно рекомендую так делать всем: вы заплатите местному, но он поможет сэкономить уйму денег и покажет вам скрытую от туристов сторону жизни коренного населения.

Расстояние от Коломбо до Канди — 133 километра, которые мы не без труда преодолели за 5 часов. Водители в Шри-Ланке крайне лихие, и, несмотря на то, что дороги хорошие, ездить там самостоятельно, на мой взгляд, невозможно. Мы думали изначально арендовать машину, но после одного дня отказались от этой нездоровой мысли. Каких-либо правил движения я не заметил, все ездят так, как хотят, благодаря простому правилу: «Кто первый просигналил, тот и папа».

В Канди мы посетили Пик Адама — гора высотой 2243, куда ведет крутая лестница для паломников. Поднимались ночью в дождь, чтобы избежать жары и встретить рассвет на высоте. Но в ноябре был «не сезон»: закрыт буддийский храм, расположенный на вершине горы. Мокрые от дождя и пота, искусанные местными пиявками, мы «поцеловали» закрытые ворота. Устав от холодного ветра, решили не дожидаться рассвета, а пойти обратно. Весь гнев обрушили на нашего гида-таксиста, который не предупредил о закрытии храма. Гид сделал удивленный вид и сказал, что сам не знал об этом. Мы, ясное дело, не поверили.

Зато из-за этого случая он отвез нас к своему другу, работавшему на заводе по переработке чая. Нам бесплатно устроили экскурсию по заводу и чайным плантациям, угостили самым вкусным чаем с пирожным. К слову, мы потом купили у них всевозможного чая на 90 долларов. Как сказал наш гид, лучшего чая не найти ни по цене, ни по качеству. При нас он сам купил пару пачек, что убедило нас в правдивости его слов. К тому же, что еще везти со Шри-Ланки в подарок родственникам и друзьям, как не чай?

В окрестностях Канди мы посетили буддийскую святыню Дамбулла, куда гид провел нас через дыру в заборе вдали от основного входа. Это позволило нам сохранить 10 долларов с человека за билет. За вход во дворец Касапы местные платили около 300 рупий, а туристы — ровно 4500, то есть по 30 долларов на человека. По совету таксиста, мы не пошли в слоновий питомник в Пиннавеле, а побывали рядом: за 20 долларов с человека наш гид договорился на поездку на слоне по реке.

Аругам Бей

Следующей нашей остановкой стала деревенька Аругам Бей на восточной стороне острова. В сезон туда съезжаются все серфингисты. Доехав туда за 60 долларов, у знакомого таксиста мы сняли две комнаты в минуте ходьбы от океана — на 4 дня за 90 долларов. Нам крайне повезло, что был не сезон: цены на жилье в разы ниже.

Наш гид отвез нас и к местным ребятам, которые сдавали на прокат доски и костюмы, а еще учили серфингу. Договорились на 30 долларов с человека — за урок и аренду, при том, что они сами будут отвозить нас к месту обучения, где волны не сильные. Серфили мы три дня. Честное слово, оно того стоило. А что касается 180 долларов, которые мы заплатили за это время, то русские серфингисты в городе Бентота обучают серфингу за 150 долларов с человека за урок вместе с арендой оборудования. Как говорится, почувствуйте разницу.

После на ночном автобусе за 5 долларов с человека мы отправились обратно в Коломбо. Настоятельно рекомендую поездить ночью на автобусе в Шри-Ланке! Большего драйва от поездки на автобусе вы не испытаете нигде. Честно говоря, я думал, что мы и не доберемся живыми. Я не верующий, но пару раз за поездку перекрестился.

В Коломбо за день до отъезда мы сняли домик за 14 долларов прямо возле аэропорта, а на следующее утро улетели домой.