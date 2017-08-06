Какими были самые красивые женщины мира 100 лет назад 8 6.08.2017, 9:44

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Анджелина Джоли

Фото: AFP

У каждого десятилетия — свой идеал красоты.

Издание mustget.ru собрало фото женщин, которые считались первыми красавицами более века назад! Интересно, сегодня они были бы популярны в инстаграме?

1. Лузонская женщина

Эта женщина с филиппинского острова Лузон показывает стиль и моду своих дней. В то время, в начале 20 века, американская мода уже начала оказывать свое влияние, но традиционный тагальский стиль все еще весьма более очевиден.

2. Анна Мэй Вонг

Анна Мэй Вонг (3 января 1905 — 2 февраля 1961) — первая добившаяся известности голливудская киноактриса китайского происхождения. Смогла сделать восхитительную карьеру актрисы, несмотря на весьма распространенные расистские настроения того времени. Вонг часто приходилось соревноваться с белыми женщинами за роли. В 1936 году Вонг побывала в Китае, посетив Пекин и Шанхай. Однако из-за протеста граждан, которые считали, что её работа в Голливуде позорит страну, актрисе не разрешили посетить родную деревню её предков.

3. Лили Элси

Лили Элси (8 апреля 1886 — 16 декабря 1962) была английской актрисой и певицей Эдвардианской эры. Она славилась своим греческим профилем, голубыми глазами и грациозными движениями. Роль веселой вдовы одноименной оперетты Франца Легара (1907 год) сделала ее настоящей звездой.

4. Анна Павловна Павлова

Анна Павловна Павлова (31 января 1881 — 23 января 1931 гг.) — русская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра в 1906—1913 годах, одна из величайших балерин XX века. После начала Первой мировой войны поселилась в Великобритании, постоянно гастролировала со своей труппой по всему миру, выступив в более чем 40 странах. Хореографическая миниатюра-монолог «Умирающий лебедь» в исполнении балерины стала эталоном русской балетной школы.

5. Рита Мартин

Рита Мартин была моделью и идеалом красоты в конце 19 века. Ее обожали фотографы… А потом она сама увлеклась фотографией и оказалась по ту сторону объектива!

6. Мария-Луиза Дерваль

Мария-Луиза Дерваль была французской актрисой и славилась очень неординарной красотой. Она известна по роли в фильме «Шут Шико».

7. Прекрасная Отеро (Каролина Отеро)

Каролина Отеро (4 ноября 1868 — 10 апреля 1965), или Прекрасная Отеро — французская певица и танцовщица испанского происхождения, звезда и символ прекрасной эпохи. Выступала в парижском театре Фоли-Бержер, концертном зале Олимпия. Гастролировала в Австро-Венгрии, США, Аргентине, России (1898), познакомилась с Распутиным. Среди её поклонников были Вильгельм II, Николай II, Леопольд II, Альфонс XIII, Эдуард VII, Аристид Бриан, Габриеле Д’Аннунцио и многие другие. Из-за неё стрелялись на дуэлях, её портреты писали многие художники, модные фотографы снимали её для почтовых открыток.

Отличалась поразительной жизненной силой и болезненной страстью к азартным играм.

В 1910 г. ушла со сцены, переехала в Ниццу. Жила в одиночестве на пособие, которое ей выплачивало казино Монте-Карло в память о тех миллионах франков, что Каролина Отеро проигрывала здесь прежде.

8. Мисс Валли Валли

Мисс Валли Валли, родившаяся в Германии актриса водевиля и немого кино. Она дебютировала как актриса, когда ей было 12 лет. Она играла в основном в Англии, а потом и в США.

9. Принцесса Виктория Луиза Прусская

Принцесса Прусская была необычайно умна и красива. Ее назвали в честь прабабушки великой королевы Англии — Виктории.

10. Mlle. Thermonde

Эта актриса Викторианской эпохи украшала сцены во Франции. Это фото 1905 года.

11. Мата Хари

Исполнительница экзотических танцев и куртизанка, служившая также шпионом во Франции во время Первой мировой войны. Оказалось, что она была двойным агентом и работала на Германию. Впоследствии была казнена в 1917 году.

12. Непальская женщина

Традиционная непальская одежда того времени поддалась влиянию соседних стран: Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри Ланки. Многообразие климата, религий и этнических групп в одной маленькой стране придали непальской моде свой особенный шарм.

13. Румынская королева Мария

Королева Мария просто ненавидела своего мужа. Поговаривают, что некоторые из ее детей были не от него. Тем не менее она прилежно служила своей стране. Мария любила Румынию и ее народ, а народ Румынии любил Марию.

14. Агнес Айрс

Агнес Айрс была одной из величайших киноактрис в эпоху немого кино.

15. Габриэлла Рэй

Габриэла Рэй была актрисой в Эдвардианскую эпоху. Ее изображение украшало карточки целого исторического периода. Таким образом, она стала одной из первых в мире «супермоделей».

16. Клео де Мерод

Клеопатра Диана де Мерод (Cléopatra Diane de Mérode; 27 сентября 1875 — 11 октября 1966) — французская танцовщица, звезда прекрасной эпохи. Потомок бельгийского знатного рода, обожала танец и выбрала для своей жизни этот сомнительный путь. Почему сомнительный? «Прогрессивное» европейское общество искренне верило, что приличная девушка заниматься танцами не будет.

Природа наделила её необычной для того времени красотой. В 1896 году журнал L’Illustration выбрал её «Королевой красоты» среди 131 девушки! Её фотографии печатались на открытках, рекламных плакатах, почтовых карточках.

Среди многочисленных поклонников Клео де Мерод был бельгийский король Леопольд II, о чём рассказано в мемуарах танцовщицы (посвящённые в эту историю парижане за глаза дразнили короля Клеопольдом).