«Ваши поликлиники были построены за наши вклады в Сбербанке» 11 6.08.2017, 9:54

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Евгений Липкович

Фото: facebook.com

«Тунеядцы» могут выставить астрономический счет государству.

Об этом, комментирую обновленную редакцию декрета №3, написал в «Фейсбуке» известный белорусский блогер Евгений Липкович:

«Ну хорошо, допустим я пять лет не обращался в госмедучреждения, и вот мне приспичило и, посмотрев ID-карту мне говорят: голубчик, вы же не работаете?

Платите за услуги государства! Чуваки, отвечаю им, я пять лет не обращался, у вас накопилось моего невостребованного бабла, и родители мои пахали, и здание этой сраной поликлиники построено потому, что вы не выплатили компенсацию за вклады в Сбербанке, и мать умерла не дожив до вашей нищенской пенсии. Так че, посчитаемся через суд?».