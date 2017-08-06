Как успешно противостоять русификации: пример Чувашии 2 6.08.2017, 10:12

В Российской Федерации происходят интересные процессы.

В последние годы, когда путешествия по Европе стали более доступными для белорусов, наши граждане редко путешествуют по России. А если и делают это, то почти не выезжают дальше Москвы и Петербурга. Сейчас проще и удобнее сделать визу и съездить в Вильнюс или Варшаву, чем преодолевать тысячи километров, чтобы увидеть Саранск или Ижевск.

Между тем, Россия — большая страна, и в ней происходят интересные процессы. Особенно это касается национальных республик, где русские не являются коренным населением. Для большинства таких субъектов России характерна стремительная русификация и потеря национальной идентичности. В этих республиках коренное население стало национальным меньшинством, а национальные языки находятся под угрозой исчезновения.

Но есть и исключения. В кавказских республиках национальные языки чувствуют себя хорошо. Это объясняется в первую очередь высокой рождаемостью среди кавказских народов, а также массовым уходом русского населения с этих земель в 1990-е. Относительно хорошо с национальным языком и в Татарстане. Татары — второй по численности народ в России с давними традициями и высокими амбициями, а Татарстан — один из самых богатых и развитых регионов страны.

Есть еще одна республика в России, которая мужественно и стойко противостоит русификации, — Чувашия. Она не такая богатая, как Татарстан. В преимущественно православной Чувашии нет такой высокой рождаемости, как в мусульманских республиках Северного Кавказа. Тем не менее, в этой маленькой республике с населением 1,23 миллиона человек государственные радио и телевидение вещают преимущественно на чувашском языке, глава республики в беседе с гражданами использует родной язык, а на чувашский продублировано много кинолент, и фильмы с чувашским переводом показывает местное телевидение. Даже в советские времена ежегодные тиражи чувашской литературы были сопоставимы с тиражами белорусской литературы. И это при том, что Чувашия по площади примерно, как половина Минской области.

В чем секрет чувашского успеха, как эта приволжская республика противостоит русификации, с какими проблемами она сталкивается? Эти вопросы «Наша Нiва» обсудила с популяризатором чувашского языка и руководителем общественной организации «Общество национально-культурного возрождения Ирӗклӗх (Свобода)» Дмитрием Степановым.

— Дмитрий, на первый взгляд, в Чувашии все хорошо с чувашским языком, особенно если сравнивать с соседними республиками. В чем ваш секрет?

— В определенной степени нам просто повезло. С самого начала доля титульной чувашской нации от общей численности населения была высокой. Даже сейчас около 70% населения нашей республики — чуваши. Здесь у нас ситуация даже лучше, чем в Татарстане, который любят всегда ставить в пример. Половина населения Татарстана — русские, которые считают своим родным языком русский. У нас все же доля коренной нации выше.

Еще один важный фактор — плотность населения. Здесь мы занимаем первые позиции в России после Москвы, Петербурга и некоторых кавказских республик.

Если говорить о наших соседях, то наихудшая языковая ситуация в финно-угорских республиках: Удмуртии, Марий Эл, Мордовии. Чуваши, как и татары с башкирами, — тюркоязычные народы, и ситуация в наших республиках не такая тревожная. А вот финно-угорские народы, к сожалению, имеют меньший уровень национального самосознания и стремительно русифицируются. На сегодняшний день они стали этническим меньшинством у себя на родине и постепенно исчезают.

Также от других республик России нас отличает то, что до сталинских репрессий мы имели в Чувашии свою национальную интеллигенцию, и почти все местные чиновники были чувашами.

— Как чувствует себя чувашский язык в сфере образования и в медиа?

— Чувашский язык преподается как государственный язык во всех образовательных учреждениях — от детского сада до вуза. Но преподавание других предметов на чувашском языке есть только в первых четырех классах, и это серьезная проблема. Как говорил один из чувашских классиков Метри Юман, без высшего образования на чувашском языке нация обречена на исчезновение.

Что касается национальных СМИ, то здесь ситуация отличается в лучшую сторону. В этом году после нашего обращения в Чувашии появилось собственное спутниковое телевидение на национальном языке. Это особенно позитивный сдвиг с учетом того, что половина чувашской нации живет за пределами республики. Мы можем смотреть чувашские клипы, чувашские фильмы, классику мирового кино и блокбастеры последних десятилетий в переводе на чувашский язык, типа «Терминатор» или «Один дома». Переводится на чувашский язык даже советская киноклассика, например «А зори здесь тихие» или «Москва слезам не верит». Все эти фильмы, с чувашским переводом, регулярно транслирует национальное телевидение.

— Наверное, чуваши имеют какой-то опыт собственной государственности?

— Да. Чуваши являются наследниками волжских булгар. И на наших землях существовало сильное государство — Волжская Булгария. Следующим этапом нашей государственности было Казанское ханство. Это общее историческое наследие чувашского и татарского народов.

Наша общественная организация «Ирӗклӗх» («Свобода») каждый октябрь участвует в Дне памяти и траура, который проходит в Казани, где мы вспоминаем жертв агрессии Русского царства в 1552 году, когда войска Ивана Грозного взяли Казань и уничтожили почти всех ее жителей.

— В каких мероприятиях вы еще участвуете?

— У нас большое количество самых различных акций и мероприятий по популяризации чувашского языка и национального самосознания.

Например, мы делаем специальные наклейки «Здесь говорят по-чувашски» и предлагаем их владельцам заведений сферы обслуживания.

Также мы делаем информационные наклейки, такие как «Выхода нет», «Не курить!», «Ведется видеонаблюдение» и так далее. На наш взгляд, чувашский язык должен быть в публичном пространстве повсюду. Для социальных сетей мы делаем чувашские стикеры.

На национальные и государственные праздники мы раздаем ленты, устраиваем праздник чувашских государственных символов.

Также мы занимаемся мониторингом выполнения языкового законодательства. К сожалению, фактов нарушения много. Мы не паникуем, а фиксируем все факты и обращаемся в правоохранительные органы. В рамках мониторинга соблюдения языкового законодательства мы достигли определенных успехов: чувашский язык появилась в общественном транспорте, Чебоксарском (Шупашкар по-чувашски) аэропорту, на всех туристических вывесках.

В деревне Акрамово мы устраивали экологически-патриотическую акцию: сажали дубы рядом с памятником чувашским воинам, которые погибли в борьбе с российским имперским гнетом.

Поднимает «Ирӗклӗх» и политические вопросы. Раньше во всех российских республиках был свой «президент». Но во всех республиках, кроме Татарстана, институт президентства был упразднен. Вместо «президента» у нас теперь «глава». Также из нашей чувашской Конституции убрали слово «государство». Это имеет большое значение для государственного строительства, поэтому мы выступаем за возвращение института президентства и возвращение слова «государство» в нашу Конституцию.

Также мы добиваемся введения специального чувашского вкладыша в российский паспорт. Сейчас такие вкладыши есть только у жителей Татарстана.

— Как вы думаете, стремительная русификация российских республик — это объективный процесс, вызванный экономическими и социальными причинами, или русификация является целенаправленной политикой Москвы?

— Во-первых, политика русификации есть. Москва строит единую дружную нацию «россиян», особый «русский мир», насаждает агрессивный воинственный патриотизм.

Во-вторых, нельзя отрицать и наличие экономических причин. Но, на мой взгляд, эта экономическая причина, точнее, зависимость от Москвы, создается искусственно.

— Как местные власти относятся к вашей деятельности?

— Не так давно мы направили обращения всем руководителям органов исполнительной власти (министрам и руководителям районов) с вопросом: поддерживаете ли вы то, чтобы закрепить в Конституции обязательность владения чувашским языком чиновниками? Сейчас ко мне приходят ответы, где чиновники выражают свое согласие. Можно сделать вывод, что местные власти нас поддерживают.

Но все равно у нас возникает много проблем на уровне министерств. Там не так просто продвигать наши инициативы.

— А как относятся к вам федеральные московские власти?

— Фактически все наши обращения федеральной властью игнорируются. Одна из тех структур, которая нас не игнорирует, это ФСБ. Они, как и ЦПЭ (Центр противодействия экстремизму), активно интересуются нашей деятельностью, и с их стороны мы ощущаем определенный прессинг. Поэтому мы почти не работаем с федеральным центром. Скорее, это федеральный центр работает с нами. На наших активистов давят на учебе, на работе, вредят им, пытаются маргинализировать. Таким людям потом трудно найти работу и активно участвовать в публичных мероприятиях.

Российские власти внимательно относятся к вопросам межнациональных отношений, сепаратизма и экстремизма. Сама Российская Федерация состоит из исторических национальных государств. Нации, которые способны создать свои государства или которые имели такие государства в прошлом, представляют опасность для Москвы.

— Вы видите возможность создания независимого чувашского государства в перспективе?

— В 2014 году, после крымских событий, в Уголовном кодексе России появилась статья за призывы к сепаратизму. Но я хотел бы отметить, что одной из целей «Ирĕклĕх» является содействие полной реализации права чувашской нации на самоопределение. Это данное Богом право каждой нации. Конечно, право нации на самоопределение может включать в себя и создание собственного независимого государства.

На сегодня чувашская нация воспользовалась правом на самоопределение, но не в полной мере.