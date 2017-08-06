Фотофакт: Меркель пять лет ходит в походы в той же одежде

Фотофакт: Меркель пять лет ходит в походы в той же одежде5
- 6.08.2017, 10:18
В качестве отдыха канцлер Германии занимается пешим туризмом.
Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали во время хайкинга (разновидность пешего туризма) в итальянских горах.
Газета Daily Mail обратила внимание на то, что политик приезжает в это место пятый год подряд.
«63-летняя Меркель отдыхает с мужем, 68-летним Иоахимом Зауэром, в Ортлерских Альпах на севере Италии», — пишет издание.
При этом одежда, которую канцлер выбирает для прогулки, также не меняется: светлые спортивные бриджи и клетчатая рубашка. Об этом свидетельствуют подобранные Daily Mail снимки, сделанные в 2013—2017 годах.