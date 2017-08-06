Геннадий Федынич: Белорусов хотят заставить жить за $100 в месяц 5 6.08.2017, 10:33

Геннадий Федынич

Страна застыла в ожидании горячей протестной осени.

Прошел 72-часовой срок, в течение которого, согласно закону, власти должны были определиться, что делать дальше с задержанным 2-го августа Игорем Комликом.

Чуда, однако, не произошло. Из Центра изоляции правонарушителей главного бухгалтера и председателя Минской городской организации профсоюза РЭП Игоря Комлика перевели в Следственный изолятор № 1 на улице Володарского в Минске.

«Это говорит о том, что мы имеем ситуацию возбуждения уголовного дела, где он признан обвиняемым по этому делу. И поэтому он на период, пока будет вестись следствие будет находиться в СИЗО по улице Володарского», - объясняет «Белсату» Владислав Лабкович из правозащитного центра «Весна».

Не помог задержанному и статус политического заключенного, который накануне признал ряд правозащитных организаций. Уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере, возбужденное против Игоря Комлика и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича, и правозащитники, и активисты с самого начала оределили как исключительно политическое.

«Не все хорошо в экономике. И то, что говорилось с Нового года, не выполняется. Поэтому нужно такую активную организацию, как независимые профсоюзы, придушить каким-то образом и показать, где чье место. Видимо, власти думают, что люди тогда испугаются и станут жить на $100 в месяц», - говорит председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

О политическом характере «дела профсоюзов» свидетельствует и фактически идентичное повторение ситуации 6-летней давности. 4-го августа 2011-го года задержали и позже осудили по аналогичному обвинению к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководителя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого..

И еще одно совпадение. Как и шесть лет назад, нынешняя весна в Беларуси отметились массовыми акциями протеста, спровоцированными экономическим кризисом. И тогда, и сейчас страна застыла в августовском ожидании не менее горячей протестной осени. Власти уже заявили о возвращении декрета о «тунеядстве».