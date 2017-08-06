Легендарный Усэйн Болт пришел третьим в финальном забеге своей карьеры 6.08.2017, 10:38

Чемпионом мира по бегу на дистанции 100 метров стал американец Джастин Гэтлин.

Легендарный ямайский бегун Усэйн Болт не смог завоевать золото на дистанции 100 м на чемпионате мира-2017 в Лондоне, сообщает pressball.by.

В финальном забеге победу праздновал американец Джастин Гэтлин, вторым стал его соотечественник Кристиан Коулмен, Болт замкнул тройку. Это был последний личный финал в карьере быстрейшего человека в мире.

Чемпионат мира-2017. Мужчины, 100 м

1. Джастин Гэтлин (США) 9,92

2. Кристиан Коулмен (США) 9,94

3. Усэйн Болт (Ямайка) 9,95

Отметим, что зрители на Олимпийском стадионе в Лондоне освистали Джастина Гэтлина, который дважды был уличен в применении допинга: он отбыл годичную дисквалификацию в 2001 году, а также четырехлетнюю в 2006-2010 годах.