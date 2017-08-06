Плясать, стрелять и рыбачить 3 6.08.2017, 10:48

Чем дроздовский клоун ответит на пиар кремлевского.

Лето — время небогатое на политические события. Вернее, не столько на события, сколько на интерес людей к подобного рода событиям. Политики это прекрасно знают и всеми силами пытаются подогревать у электората внимание к своей персоне, пишет gazetaby.com.

Например, Владимир Владимирович Путин не просто сгонял на рыбалку в Туву, а предоставил целый фото- и видеоотчет о прекрасно проведенном времени.

Какие там санкции? Пусть тетя Дуся не к себе в холодильник заглядывает, а путинский улов подсчитает да на грудь президентскую пялится в надежде, что к этой груди ее прижмут и скажут, что все будет хорошо (будет, конечно, только не у тети Дуси).

Или взять известного шоумена, певца и по совместительству президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова. Жителям этой солнечной страны тоже скучать не приходится.

А что же белорусы? Неужели они останутся этим летом без своей порции политического шоу? Ну почему же. Конечно, с рыбалкой у нас получается пока только на словах — многим еще памятна эта дивная история с 57-килограмовым сомом. Да и с песней и видеороликами что-то не сложилось (слава тебе Господи!).

Но о себе правитель белорусам забыть не дает. Смотрите, какое эксклюзивное действо нам было продемонстрировано на этой неделе! У какого еще из вышеупомянутых весельчаков-харизматиков вы бы узнали про «второй укос многолетних трав» и «теребление льна»? И неважно, что эксперты хватаются за голову в ужасе — главное внимание!

Опять же, чтобы народ о тебе говорил, можно подкинуть ему парочку политических посадок, вроде дела профсоюза РЭП. Ну и, конечно, напомнить про тунеядский декрет — чтоб уж точно в каждой семье на слуху.

А там, глядишь, и дыни с арбузами созреют. Можно будет всем аппаратом на поля выезжать и в мешки грузить. А для красоты картинки позвать в помощь кого-нибудь Сталоне, чтобы он-таки рассказал всему миру, кто тут настоящий Шварценеггер.

В общем, плясать, стрелять да рыбачить — это не наши методы. У нас тут свои тюремно-аграрные особенности пиара — уборка да посадки. А так хотелось бы пиара за счет повышения благосостояния граждан.