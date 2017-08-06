СМИ: Британия выплатит ЕС $47 миллиардов за Brexit 6.08.2017, 10:59

При этом Лондон ставит одно принципиальное условие.

Великобритания готова заплатить до £36 млрд (€40 млрд, $47 млрд) Евросоюзу, чтобы погасить финансовые обязательства за выход из блока. Об этом со ссылкой на источники сообщает Sunday Telegraph (перевод – РБК).

Дав свое согласие, британские чиновники на условиях анонимности впервые назвали сумму, которую Лондон готов выплатить ЕС. В Брюсселе оценка обязательств доходила до €60 млрд, отмечают собеседники газеты. В Лондоне считают, что должны заплатить ближе к €30 млрд.

Впрочем, Британия согласится на выплату, только если Брюссель признает так называемый «счет за Brexit» частью соглашения о будущих отношениях, в том числе частью будущего торгового соглашения.

Ранее Евросоюз отказывался вести переговоры о будущем торгового соглашения, прав граждан Британии и Северной Ирландии до такого, как Лондон произведет все выплаты. В правительстве сочли такие требование невозможными, поэтому в качестве компромисса Лондон предлагает выплачивать ЕС около €10 млрд в год в течение трех лет после Brexit (2019-2021).

Эти частичные выплаты не станут решение всех проблем вокруг «счета за Brexit», но будут авансовым платежом по финальному счету в 40 млрд. Британские политики предполагают, что это поможет ускорить переговоры по торговле и будущих отношениях.

«Мы политически не можем перевести им деньги, пока 27 стран ЕС не пойдут на компромисс», — заявил газете собеседник в правительстве.

Как отмечает Telegraph, такое крупное предложение может взывать политические разногласия. Сторонникам Brexit будет тяжело согласиться на выплаты, которые не обещают работоспособных отношений в будущем. Еще три недели назад глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что европейские лидеры могут «расслабиться», если ожидают от Британии «чрезмерных» выплат по счету за Brexit.

Евросоюз ожидает от Британии финансового урегулирования выхода из блока по ряду вопросов. Так, бюджет ЕС рассчитан на 2014 — 2020 годы, Британия скорее всего покинет блок в 2019 году. В Брюсселе хотят добиться от Лондона выплат в бюджет блока до конца срока, британское правительство хотело бы, чтобы эти финансовые обязательства завершились в год выхода страны из Евросоюза. Кроме того, предстоит урегулировать выданные Евросоюзом при поддержке Британии кредиты Португалии, Ирландии и Украине. Есть и другие расходы, например, переезд находящихся в Британии министерств блока.