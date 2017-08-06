Видеофакт: Африканцы читают псалом по-белорусски в честь Скорины 6.08.2017, 11:23

Друзья белорусов из Африки устроили необычный флешмоб в день 500-летия белорусского книгопечатания.

6 августа 1517 года Франциск Скорина издал в Праге Псалтырь - первую печатную книгу в истории Беларуси.

По поводу 500-летия белорусской Библии и книгопечатания наши африканские друзья Экемини, Прудент, Ннанна, Стефани и Юджин специально выучили первый псалом по-белорусски, говорится в сообществе «500 год» в «Фейсбуке».