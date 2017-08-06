Какие дачи можно купить под Минском до $12 тысяч 6.08.2017, 11:36

Обнаружены интересные закономерности в расположении бюджетной загородной недвижимости.

Этот сезон был назван экспертом самым провальным для дач. Эксперты говорили: пользуются спросом только бюджетные варианты по ходу электрички. Но то было ранней весной. Сейчас, когда лето клонится к закату, продавцы готовы двигаться в цене.

Портал tut.by выбрал симпатичные дачи не дороже 12 тысяч долларов и не дальше 40 километров от Минска.

В СТ «Сутоки» (смолевичское направление, 40 км от МКАД) — 6400 долларов в эквиваленте

Дом деревянный. Есть печка, электричество. Участок — 4,5 соток. Есть скважина с ручной колонкой, сезонный водопровод для полива. Туалет на улице. Есть возможность провести газ. В объявлении обещают торг реальному покупателю.

В СТ «Строитель-100» (пуховичское направление, 38 км от МКАД) — 6500 долларов

Дом кирпичный, двухуровневый, площадью 88 квадратных метров. Отопление печное. Участок — 6 соток. На участке — гараж, сарай, туалет.

В СТ «Лукоморье» (молодечненское, 35 км от МКАД) — 9 000

Дом трехуровневый, деревянный, под домом — гараж и подвал. Свет, вода сезонные, отопление печное. Площадь — 80 квадратных метров, участок — 6 соток.

В СТ «Янтарь» (молодечненское направление, 15 км от МКАД) — 9500 долларов

Дом кирпичный, 1991 года постройки. Площадь — 35 квадратных метров, участок — 4 сотки.

В СТ «Родник-9» (брестское, 30 км от МКАД) — 9500 долларов

Дом из клееного бруса, площадью 18 квадратных метров. Участок — 8,8 соток. В объявлении сказано, что участок крайний. Близко расположена ж\д станция «Клыповщина».

В СТ «Кристалл-Плюс» (молодечненское направление, 13 км от МКАД) — 10 000 долларов

Дом сборно-щитовой, двухуровневый, площадью 85 квадратных метров. Участок — 4 сотки. На участке — гараж, теплица.

В СТ «Красивый сад» (брестское направление, 25 км от МКАД) — 10 600 долларов (торг)

Дом деревянный, 2002 года постройки. Отопление печное, канализация местная. Площадь — 30 квадратных метров, участок — 5 соток. На участке — сарай, баня, огород, сад. Рядом лес, озеро, недалеко ж\д станция «Клыповщина».

В СТ «Пралеска-геосервис» (молодечненское направление, 30 км от МКАД) — 11 300 долларов

Дом из бруса, с мансардой, обшит сайдингом. Площадь — 68 квадратных метров, участок — 4,5 сотки. Есть подвал с погребом. В доме печное отопление.