Портников: Россией правит трус 7 6.08.2017, 11:43

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Виталий Портников

Кремль не сможет воевать с современной украинской армией.

Российскую агрессию в Украине может остановить только сильная украинская армия, потому что в Москве привыкли нападать на слабые страны. Такое мнение политический обозреватель Виталий Портников выразил в колонке для "Радіо Свобода".

"Так было с Финляндией и Польшей, со странами Балтии и Венгрией, с Чехословакией и Афганистаном, с Грузией и Украиной. Если Россия получает решительный отпор, ее войска рано или поздно уходят из оккупированной страны", – написал он.

Портников привел примеры Финляндии, которая "благодаря героическому сопротивлению" в 1939–1940 годы сохранила свой суверенитет, и Афганистана, жители которого вынудили Кремль "вывести войска из страны, которую в Москве уже считали своей колонией".

"А вот когда с Москвой пытаются договориться – ее солдаты и чекисты начинают расправляться с людьми прямо на улицах мирных городов. Так было в Будапеште. Так было в Праге. Так было в Крыму. Так было на Донбассе", – считает обозреватель.

По его мнению, "только современная украинская армия может спасти Европу от новой войны".

"И вовсе не потому, что она победит российские вооруженные силы, нет. А потому, что Россия не будет с такой армией воевать. Потому что в Кремле перестанут считать украинцев "слабаками". Поймут, что идут на войну, а не на парад. И займутся куда более важными делами. Например, охотой на щук в тувинских болотах", – заявил Портников.

Он отметил, что щука является "прекрасным объектом для фотографирования с трофеем", потому что у нее нет оружия, которым она может отбиться от президента РФ Владимира Путина.

"На Западе должны понять: Россией управляют трусы. А трусы всегда нападают только на слабых", – написал Портников.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.

Украинская сторона неоднократно заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.