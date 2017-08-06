15 пар минских улиц, которые всегда путают 13 6.08.2017, 11:56

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Фото: steemit.com

Легенда гласит: любой уважающий себя турист обязан перепутать станцию метро «Маскоўская» и улицу Московскую.

Или Октябрьскую улицу и площадь.

Но это квесты для туристов. А издание citydog.by собралo названия улиц, в которых упорно путаются сами минчане.

Иван Пулихов – минчанин-террорист, который покушался на губернатора Курлова в 1906 году.

Георгий Плеханов – обычный теоретик марксизма и в Минске не бывал.

Илья Гурский – белорусский писатель, который жил в ХХ веке на улице, позже названной в его честь.

Микола Гусовский – белорусский поэт, живший в XVI веке, написал легендарную поэму «Песня про зубра».

В Минске не бывал.

Иосиф Бельский родился в Лошице, был секретарем обкома компартии, подпольщик во времена Второй мировой.

Виссарион Белинский – русский критик, который жил в XIX веке. В Минск вроде бы не приезжал.

Владимир Карпов – писатель, чьи книги «Немиги кровавые берега» и «Мы расскажем о Минске» знают завсегдатаи букинистических магазинов. Он жил на улице, позже названной в его честь.

Василий Корж – генерал-майор, работал в НКВД, был партизаном в Испании, а потом в родной Беларуси.

Николай Ольшевский – командир в танковых войсках, освобождал Минск.

Владимир Одоевский — князь, русский писатель и мыслитель эпохи романтизма, один из основоположников русского музыкознания.

Гулям Якубов освобождал Беларусь от нацистов.

Иван Якубовский – тоже военный, тоже освобождал Беларусь. После войны стал советским политическим деятелем. Похоронен в Кремлевской стене в Москве.

Клара Цеткин – одна из основательниц Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. Говорят, именно она придумала День женщин.

Роза Люксембург тоже из Германии, тоже была близка к марксистским кругам.

Карл Либкнехт тоже из Германии, тоже не чурался левацких идей.

Анатолий Серов – летчик, Герой Советского Союза, погиб в 1939 году в авиакатастрофе, когда отрабатывал технику слепых полетов.

Василий Седых участвовал в первой русской революции. В советские времена был руководящим работником, председателем Верховного Суда БССР.

Георгий Седов – полярный исследователь дореволюционной России, организовал провальную экспедицию к Северному полюсу, во время которой скончался от цинги.

Алексей Бурдейный – генерал-полковник, участник Второй мировой, командовал танковым корпусом армии 3-го Белорусского фронта.

Семен Буденный – советский военачальник, герой Гражданской войны, командующий 1-й Конной армией, один из первых маршалов Советского Союза.

Андрей Кижеватов погиб во время защиты Брестской крепости.

Николай Корженевский – минчанин, один из организаторов минского подполья во время Второй мировой.

В 1943 году после пыток казнен нацистами.