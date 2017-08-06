Экс-подполковник КГБ: СССР собирался захватить часть Турции 11 6.08.2017, 11:59

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План был отменен после ядерного удара США по японским городам в августе 1945-го.

Атомные бомбы, которые в августе 1945 года США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки, были предостережением американцев Советскому Союзу от действий в Малой Азии. Об этом "Комсомольской правде" заявил подполковник КГБ в отставке Игорь Атаманенко.

"Среди некоторых членов Президиума ВКП(б) получила популярность идея вернуть в состав СССР исконно армянские земли, насильственно присоединенные Турцией в 1918 году, и установить в Малой Азии советскую власть", – сказал он.

По словам Атаманенко, Иосиф Сталин якобы заявил на заседании президиума партийной верхушки СССР, что "турки обеспечивают зерновыми все соседние страны, наживаясь за счет армян", и пора положить этому конец.

"Одним мощным броском трех наших армий, сосредоточенных в районе Тебриза, мы можем пройти от иранской границы до Стамбула. Земли, которые предполагается освободить, до 1917 года входили в состав Российской империи", – процитировал подполковник КГБ в отставке якобы слова Сталина.

По словам Атаманенко, советские власти намеревались также захватить Стамбул, возвратить ему "историческое имя" Царьград и взять под контроль проход через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море.

"Решение о применении Штатами атомной бомбы против Японии Трумэн принял лишь после того, как руководитель американской военной разведки доложил: в районе Тебриза наблюдается передислокация дивизий Красной Армии, они выдвигаются к границе с Турцией", – сказал он.

Атаманенко заявил, что когда Сталину доложили о результатах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, об имевшихся там разрушениях и жертвах, он отменил поход на Стамбул "до лучших времен".

"Легенда гласит, что Сталин изрек: мол, турки должны всю жизнь благодарить японцев. Он понял: раз американцы сбросили бомбы на Японию, то они могут их сбросить и на Турцию, если туда вторгнутся наши войска", – отметил бывший сотрудник КГБ.