Под Петербургом нашли повешенным приезжего белоруса 17 6.08.2017, 12:36

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Веревка была привязана к крюку потолочной люстры.

В поселке Хвалово (Ленинградская область) нашли повешенным приезжего из Беларуси, сообщает издание «Невские новости».

Инцидент произошел 4 августа в поселке Хвалово Волховского района. Труп 28-летнего гражданина Беларуси обнаружили в квартире, которая сдавалась внаем.

Тело повешенного молодого мужчины находилось на веревке, которая была привязана к крюку потолочной люстры.

Материалы по происшествию переданы в следственные органы Ленинградской области. Стражи порядка выясняют причины, вызвавшие летальный исход у уроженца Беларуси.