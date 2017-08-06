закрыть
6 августа 2017, воскресенье, 16:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Петербургом нашли повешенным приезжего белоруса

17
  • 6.08.2017, 12:36
  • 8,172

Веревка была привязана к крюку потолочной люстры.

В поселке Хвалово (Ленинградская область) нашли повешенным приезжего из Беларуси, сообщает издание «Невские новости».

Инцидент произошел 4 августа в поселке Хвалово Волховского района. Труп 28-летнего гражданина Беларуси обнаружили в квартире, которая сдавалась внаем.

Тело повешенного молодого мужчины находилось на веревке, которая была привязана к крюку потолочной люстры.

Материалы по происшествию переданы в следственные органы Ленинградской области. Стражи порядка выясняют причины, вызвавшие летальный исход у уроженца Беларуси.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов