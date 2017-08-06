16 самых поразительных двойников знаменитостей 2 6.08.2017, 12:48

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Меган Фокс

Согласно статистике, в мире есть как минимум один человек, внешне очень похожий на вас.

AdMe.ru собрал 16 человек, которые оказались двойниками знаменитостей. Сходство действительно впечатляет.

Райан Гослинг

Иоанн Лашетт — модный блогер из Германии, чье сходство со знаменитым актером и похитителем женских сердец по совместительству Райаном Гослингом принесло ему большую популярность. Лашетт знает толк не только в стиле и моде, но и в юриспруденции — молодой человек учится на адвоката.

Одри Хепберн

Двойник Одри Хепберн — британка Шарлотта Тай — обладает изысканным вкусом, который помогает ей выбирать безупречные наряды в стиле ретро.

Ариана Гранде

Американку Джеки Васкез частенько принимают за известную певицу и просят с нею сфотографироваться. Их и правда сложно отличить!

Кэти Перри

Внешность этой девушки может обмануть даже самых преданных фанатов певицы. Франческа Браун даже играет Кэти Перри на различных мероприятиях. Франческа хочет построить карьеру актрисы и считает, что сходство со звездой ей в этом не помешает, ведь есть уже внешне похожая Зои Дешанель, и у нее все отлично сложилось.

Кара Делевинь

Красавица Оливия Хердт густыми бровями и чертами лица напоминает модель и актрису Кару Делевинь. Двойник Кары живет в Уругвае, ведет свой YouTube-канал и увлекается йогой.

Меган Фокс

Бразильская модель Клаудия Альенде по сексапильности не уступает актрисе Меган Фокс, на которую она так похожа.

Тейлор Свифт

Девушка, известная в сети под именем Эйприл Глория, живет в США, штат Канзас. Она сама придумывает и делает костюмы для косплея. Эйприл чертовски похожа на известную певицу и, кажется, рада это подчеркнуть своими образами и мейкапом.

Эд Ширан

В своем инстаграме Тай Джонс сразу сообщает, что он «злой брат-близнец» певца Эда Ширана. Кстати, парень тоже играет на гитаре.

Эмма Уотсон

Британка Меган Флокхарт обожает косплеить разных персонажей фильмов. Перевоплощение в Гермиону Грейнджер из фильмов о Гарри Поттере удается ей лучше всего.

Майли Сайрус

Эта девушка напоминает певицу Майли Сайрус не только внешне, но и по манере одеваться. Яркий и смелый стиль привлек уже 30 тыс. подписчиков в ее инстаграм.

Селена Гомес

Прекрасная модель из Малайзии гордится своим сходством с Селеной Гомес, но также считает, что связанная с этим популярность не должна вскружить ей голову. Девушка строит собственную карьеру и уже снялась в фильме у себя на родине.

Адель

Шведка Эллинор Хеллборг взорвала инстаграм, когда повторила макияж Адель и выложила фотографии. Подписчики сразу же окрестили ее двойником певицы.

Леонардо Ди Каприо

Шведский двойник Леонардо Ди Каприо работает моделью и увлекается скейтбордом. И если уж кто-нибудь решится снять ремейк «Титаника», то он знает, где искать актера на роль Джека.

Бритни Спирс

Микаэла Викс — «официальный подражатель» певицы Бритни Спирс, у нее есть собственная программа, и она ездит с гастролями по разным странам.

Кит Харингтон

У актера Кита Харингтона нашлось целых два двойника. У первого (на фото сверху) даже есть свой «лютокот», а второй (на фото снизу) работает в продуктовом супермаркете.