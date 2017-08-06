Кремль и Лубянка упустили единственную возможность 3 Наталья Гулевская, opentown.org

6.08.2017, 12:56

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Наталья Гулевская

Путину стоит задуматься над смыслом классической фразы «Мавр сделал свое дело».

Если еще кто-то из путинского окружения надеется на помощь Трампа или планирует воспользоваться последствиями его возможного импичмента, то это уже действительно тяжелый случай.

Все гениальное просто, и вся деятельность Трампа формируется в привычной для чекистов конспирологической среде обитания. Плохой и хороший полицейский — это та питательная среда, в которой чекисты не рефлексируют и на подсознательном уровне готовы участвовать в таком ритме практически до бесконечности. Политические элиты США, сделав Трампа хорошим полицейским, а плохим — Сенат и Палату представителей, довольно легко смогли узаконить через Конгресс драконовские санкции в отношении российской власти и внести ряд существенных ограничений по основным видам экономической деятельности РФ.

В США не только не планировали объявлять импичмент Трампу, но и закрывают глаза даже на то, когда ему приходится откровенно врать или диаметрально менять свою позицию. Он отлично устраивает весь американский истеблишмент, и лучшего кандидата на время открытого противостояния с диктаторскими режимами придумать невозможно. Теперь, когда санкции в отношении Ирана, России и Северной Кореи обрели статус закона и создали инструментарий передела энергетического рынка, ожидания того, что «мавр сделал свое дело, мавр может уходить» уже несущественны и непринципиальны.

В надежде на Трампа Кремль и Лубянка упустили единственную возможность задействовать такие международные организации как ООН, ВТО и т.д., чтобы противостоять наложению подобных санкций. Фактически США впервые в истории получили инструментарий правого давления на экономику России и на ее политический истеблишмент, который будет обязателен для всего Западного мира.

Такое беспрецедентное решение смогло появиться в международном правовом поле только благодаря аннексии Крыма, когда Путин и его дружки посчитали возможным для себя это варварство. Именно поэтому в «нормандском формате» не было ни США, ни Великобритании, которые участвовали в создании Будапештского меморандума, а сами соглашения были инициированы в критериях СНГ с приглашением участия в них высокопоставленных представителей Евросоюза от Франции и Германии. Даже череда назначенцев в администрацию президента, прямо связанных с Кремлем и Лубянкой, не смутили чекистов, и эта явная разводка помогла в период процессуального принятия нужного для Вашингтона закона перевести внимание Путина и его окружения на другие несущественные события.

В ближайшее время изменится политическая власть в Киеве, Украина официально выйдет из СНГ, и «нормандский формат» потеряет свою значимость и актуальность. Проблема Крыма переберется в «будапештский формат» переговоров и станет повесткой дня на G-7 и G-20.

Наталья Гулевская, opentown.org