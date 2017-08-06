Как искупаться в окрестностях Минска с пользой для здоровья 2 6.08.2017, 12:58

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Врачи рекомендуют придерживаться некоторых правил.

Как не подхватить болезнь купальщиков, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района Светлана Шиманская.

При купании, играх в воде, рыбной ловле следует избегать заросших мелководных участков, где обитают моллюски и есть места гнездования птиц. Дело в том, что церкарии — личинки гельминтов водоплавающих могут вызвать шистосоматидный дерматит, называемый в народе зудом пловцов или болезнью купальщиков. Как правило, личинки держатся ближе к поверхности воды, в солнечные дни они заметно активнее, чем при пасмурной погоде. Поражение может проявиться в виде папул, сыпи, пигментации. Сразу после контакта с церкариями (при массовом заражении уже в первые 20–30 минут) отмечается покалывание, усиливается зуд кожи, появляется отечность. Возможны и другие симптомы: нарушение сна, головокружение, сухой кашель, повышенная температура. Через 7–10 суток после заражения зуд проходит, высыпания постепенно исчезают. Пигментация и легкий зуд остаются еще 2–3 недели.

После контакта с водой в подозрительном месте необходимо сразу принять душ. Если такой возможности нет, следует тщательно вытереть кожу жестким полотенцем и быстро сменить промокшую одежду.

Рекомендуется в целях профилактики использовать питательные кремы и репелленты на вазелиновой основе («Оксафтал», «Редэт», «ДЭТА» и пр.). Нанесенные на кожу, они примерно в течение 1,5–2 часов предохраняют от личинок.

Наиболее безопасно купаться на специально оборудованных пляжах. Заросшие и загрязненные органическими и бытовыми отходами водоемы представляют потенциальную опасность. Ниже риск заразиться на песчаных отмелях, лишенных растительности и регулярно очищаемых бетонированные берегах прудов и т.п.

И самое главное — при появлении первых признаков заболевания обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением.