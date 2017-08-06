Как белорусский юниор побил 40-летний рекорд Европы по прыжкам в высоту 1 6.08.2017, 13:25

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У 19-летнего Максима Недосекова необычная привычка — зависать в сети в ночь перед соревнованиями.

19-летний прыгун и рекордсмен чемпионата Европы среди юниоров Максим Недосеков в интервью tut.by объясняет, как ему удалось взять медальную для Игр в Рио-де-Жанейро высоту и почему он не поехал на чемпионат мира в Лондон. А также — зачем молодой человек в ночь перед соревнованиями до утра играет в Dota 2 и как он бросил танцевальный вызов Вадиму Девятовскому, Naviband и Владу Бумаге.

«Никто из нас и не думал о таких высотах, как 2,30 и 2,33 м»

Наравне с Виолеттой Скворцовой, ставшей популярной после завоевания золотой медали и ухода с пьедестала из-за чужого гимна, Максим Недосеков — один из главных героев юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, которой прошел в июле в итальянском Гроссето. И Виолетта, и Максим стали лучшими в своих дисциплинах, а Максим еще и переписал рекорд соревнований, который стоял 40 лет.

— В этом большая заслуга моих тренеров, — говорит прыгун в высоту из Витебска. — Признаться, по их расчетам проведенной работы должно было хватить на прыжок 2,26 м, что я и показал на чемпионате страны, однако «на Европе» прыгнул немного выше. Совсем на чуть-чуть! Никто из нас и не думал о таких высотах, как 2,30 и 2,33 м.

После попытки на 2,26 м Недосеков полагал, что золото у него в кармане. Вскоре украинец Дмитро Никитин и британец Том Гейл перекрыли его результат на 2 см, а Максим с первого раза завалил задачу сравняться с ними. И так как по попыткам он уже проигрывал оппонентам, то пошел на риск и попросил установить планку на высоту в 2,30 м.

У Макса оставался последний шанс, чтобы уйти с третьего места, и он воспользовался им. Затем Недосеков в одиночку принялся штурмовать высоту в 2,33 м.

— 2,32 м есть у многих прыгунов в карьере, а 2,33 м — нет. Решили установить планку на этой высоте и посмотреть, что будет. Был уверен, что, если попаду в движение, то все получится. Так и вышло.

2,33 м — это высота, которая принесла украинцу Богдану Бондаренко бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Максим равняется как раз на Богдана, так как у них обоих прыжковой является правая нога, что редкость в секторе для прыжков.

— Но я не считаю, что дотянулся до него, так как в отличие от меня для Богдана 2,33 м — это далеко не предел, — скромничает Недосеков.

Интересно, что в 2016 году на юниорском чемпионате мира в польском Быдгоще, ставшем первым в карьере Максима Недосекова международным стартом, его лучшая попытка равнялась 2,18 м. По словам Макса, благодаря увиденному в Быдгоще он изменил разбег.

— Мы добавили к нему 2 шага. Вроде, немного, но и не мало. В настоящий момент 9 шагов или 54 стопы — оптимально для меня. С разбегом в 12 шагов сил не хватает для того, чтобы удержать набранную скорость к моменту отталкивания. Слабый еще! Да, ребята из других стран в моем возрасте бегут 12, но и работают с большими весами в тренажерном зале. Я пока к штанге не подхожу. Боюсь повредить спину. Вот когда ее закачаю… Знаю, что Пашу Селиверстова беспокоит спина и колени. У Андрея Чурило есть маленькие проблемки. Мне хотелось бы избежать их.

На закачку спины и коленей уйдет примерно полгода-год. В том, как будет протекать этот процессс, и будет состоять переход из юниорского во взрослый спорт. Полагаю, что с силовой работой еще должен прибавить к своему максимуму несколько сантиметров.

2,33 м — это на 1 см выше, чем у другого белорусского прыгуна Павла Селиверстова в зимнем сезоне, когда он был одним из лидеров мирового тура. С тех пор Паша так и не прыгнул выше. А на молодежном чемпионате Европы с результатом 2,22 м Селиверстов финишировал пятым.

— Мы с Пашей в очень хороших отношениях, как и с другими прыгунами, — утверждает Максим. — Смешно, ведь иногда у нас черные полосы идут параллельно. На командном чемпионате Европы Паше не удалось взять высоту 2,17 м, а я в то время на чемпионате страны среди юниоров прыгнул всего лишь 2,06 м и стал третьим. Помню, как сказали друг другу: «Макс, ты сможешь». — «Паша, ты тоже сможешь». Паша залечил микротравмы и постепенно будет подводить себя к следующему сезону. Я подкорректировал разбег, и все встало на свои места.

«В спорте я эгоист, а в Dota 2 работаю на командную цель»

В мартовском интервью Павел Селиверстов рассказывал о подвигах в мире World of Tanks, где он на протяжении года был лучшим в стране. К году выпуска из школы Паша испытывал давление со стороны родителей и девушки, которые просили его оставить игры за компьютером, что в итоге и произошло.

Выяснилось, что Максим Недосеков тоже заядлый геймер.

— Когда появляется свободное время, играю в Dota 2, — говорит он. — Тренеры не против, что в этом такого? Кто-то на сборах смотрит фильмы, кто-то читает книги, а я играю. Это способ убить время и получить удовлетворение. Могу по 5−6 часов безвылазно сидеть за компом, а на отдыхе еще больше.

Помню, как после завершения финала The International 5, победителем которого стала команда EG, во весь голос кричал у себя дома, хотя было всего 6 утра. Позвонил Валику (Валентину Хвалько, прыгуну в длину. — При.ред.), и тот тоже не мог совладать с эмоциями. Ничего подобного, увы, просмотр спортивных состязаний по телевизору не вызывает.

Рейтинг у меня выше среднего — 4500 MMR. Когда мы с Валиком вышли на этот уровень, поединки стали намного увлекательнее. Результат в них теперь нельзя принести в одиночку — нужны слаженные командные действия. И если в спорте я эгоист, то в Dota 2 работаю на командную цель.

С нами часто играет Максимка (Максим Граборенко, спринтер. — Прим.ред.) — незаменимый человек, который мыслит логически и тактически подкован. А еще — друг из России Женя. Пятый игрок в команду попадает рандомно. Я отвечаю в коллективе за выбор и то, что забанить. Шарю в этом! По амплуа — хедлайнер. Иду один против троих соперников.

Среди странных привычек Недосекова — зависать в сети в ночь перед соревнованиями.

— Играю в Dota 2 до 4-х утра, а потом сплю до 14.00. Мне такой режим нравится тем, что перед выходом в сектор не мандражирую и не перегораю, так как в принципе поздно просыпаюсь. В Гроссето играть, увы, не мог. Не подошла вилка от ноутбука к розеткам в гостинице. Что делал? Музыку слушал, гулял по городу и немного заблудился.

И Селиверстов, и Недосеков — эпатажные ребята. Паша не боится ярких причесок и каждый раз придумывает с личным парикмахером что-то новенькое. Максим выражает эмоции после удачных попыток в танце.

Например, после успеха на чемпионате Беларуси 2017 года, на котором Максиму покорилась высота 2,26 м, на своей страничке в Instagram он выложил запись лучшей попытки и победный танец. Глава федерации легкой атлетики Вадим Девятовский оставил короткий и емкий комментарий под видео: «Красавец!»

— Всегда любил танцевать. Стиля как такового у меня нет. Даю волю эмоциям и двигаюсь, как получится.

Мы предложили Максу записать танцевальный челлендж в белорусском стиле — на песню «Хуткімі думкамі» представителя Беларуси на конкурсе «Евровидение-2017» Naviband. Помочь прыгуну вызвались друзья: барьеристка Эльвира Герман, чемпионка мира среди юниоров и серебряный призер молодежного чемпионата Европы, спринтеры Максим Граборенко и Екатерина Полещук.

— Не хватало только Валика Хвалько, — с грустью отмечает прыгун. — Мы весело провели время. Хореограф Данила Рекунов постоянно заводил нас. На стадии съемок, когда он начинал вести счет в духе «пять-шесть, семь-восемь», более уже ничего не требовалось. Улыбка появлялась на лице сама собой!

Челлендж завершается тем, что Недосеков бросает танцевальный вызов участникам Naviband Артему Лукьяненко и Ксении Жук, депутату нижней палаты парламента и председателю федерации легкой атлетики Вадиму Девятовскому и видеоблогеру Владу Бумаге.

— Уверен, что Вадим Анатольевич примет эстафету от молодых спортсменов и его танец вместе с членами беговой команды Dream Team привлечет дополнительное внимание к Минскому полумарафону, — считает Максим. — Ребята из Naviband оценят, что мы станцевали под их песню. В ней, кстати, есть несколько близких нам, легкоатлетам, образов. Например, чтобы исполнить прыжок в высоту, следует быстро думать. Во время отталкивания происходит столько всего! Нужно правильно поставить стопу, оттолкнуться, вывести бедро, откинуть голову назад, сделать прогиб под планку, перелететь ее и не сбить… В общем, надеюсь, что Артем и Ксюша примут вызов. Как и Влад Бумага. Он ведь специализируется на челленджах!

«Когда получил травму бедра и не поехал на юношеский чемпионат мира, на тренера начали «гнать»

Максим Недосеков обещает, что следующие несколько лет внутренние соревнования в прыжках в высоту будут конкурентными и зрелищными.

— Помимо нас с Пашей Селиверстовым есть Дмитрий Набоков, новоиспеченный чемпион Европы в молодежном возрасте, Андрей Скобейко, Павел Кипра, Артем Наумович, Андрей Рыбаков, Александр Киселев, Руслан Короткевич. Борьба между нами будет идти за каждую попытку и, вероятно, именно то, с какого раза ты возьмешь планку, будет зависеть итоговое место в протоколе. Думаю, что группа самых сильнейших высотников будет работать в отделе 2,25 м, а сможем ли прыгнуть выше, будет зависеть от физического состояния в конкретный день.

А ведь Недосекова могло и не быть в числе лидеров в своей дисциплине, если бы не связи отца — в прошлом барьериста.

— В прыжках в высоту я с 8 лет, и на определенном этапе отец увидел, что в Витебске мне больше ничего не могут дать. Друг отца Юрий Моисевич был единственным тренером в Минске, кто согласился меня взять.

С Юрием Викентьевичем узнал много нового. Наша работа постепенно придавала сил. Было сложно как и в спортивном, так и в бытовом плане. Я же съехал от родителей десятиклассником. Ноутбук, на котором мог бы играть в Dota 2, мне не давали. Появился он лишь спустя два года, когда результаты пошли вверх. Прыгнул 2,10 м, затем получил травму бедра и не поехал на юношеский чемпионат мира. После этого на Юрия Викентьевича начали «гнать». Не хотели, чтобы он работал в легкой атлетике. В итоге он ушел в теннис, а меня передал Татьяне Нарейко. «Она будет, как я, только станет тебе второй мамой», — сказал. Так оно и вышло.

Допустим, пришел поздно в общежитие. Что делать? Звоню Татьяне Федоровне, спрашиваю, что мне сказать или что написать в объяснительной записке. Она заступается за меня. Берет на себя вину, чтобы меня не трогали. Что же касается тренировок, то Моисевич продолжает помогать советами, а Нарейко ведет к повышению результатов.

Победная попытка (2,30 м) на юниорском чемпионате Европы позволила Максиму Недосекову в 19 лет впервые отобраться на взрослый чемпионат мира, который в эти дни проходит в Лондоне. Максим решил пропустить планетарное первенство.

— У меня повреждение стопы, — объясняет он. — Между этими стартами было недостаточно времени, чтобы восстановиться, так что я отказался от участия.

Внезапной популярности Виолетты Скворцовой Максим не завидует и считает, что чем меньше внимания ему достается, тем больше времени остается на продуктивную работу

— Когда же выйду на принципиально новый уровень, а это примерно к Олимпийским играм 2020 года в Токио, то буду рад интересу к себе, — добавляет прыгун.